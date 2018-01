G. M. Berlin Donnerstag, 18.01.2018 | 14:37 Uhr

Sorry, aber ich glaube da nicht an "Aufklärung", genausowenig wie bei der mega manipulierten NSU-Geschichte. Wieder mal wird in die Breite diskutiert, wo sich welche Akte befinden könnte usw., die ja eigentlich vor Monaten hätte eingesammelt werden müssen, als weitere Aktenfälschungen vermieden werden sollten usw. usf. Am Ende wird uns ein Bauernopfer in den unteren Reihen präsentiert.