IchMeinJaNur Freitag, 19.01.2018 | 19:14 Uhr

Also so stimmt das ja nicht!



Die AfD will in erster Linie auch noch ihre eigenen Wähler wie eine Weihnachtsgans ausnehmen.



"Die AfD spricht sich für eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit aus, sie will die Arbeitslosenversicherung und die Unfallversicherung privatisieren, sie plädiert für ein Steuermodell, das die Wohlhabenden bevorzugt.

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGE Steuerzahler und Arbeitnehmer sowie zukünftige sozialversicherungspflichtige Rentner haben von der AfD keine Verbesserung ihrer monetären Lebensverhältnisse zu erwarten."



Erst wählen lassen, dann abzocken. Man könnte drüber lachen wenn es nicht so traurig wär...