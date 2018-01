Paula Berlin Sonntag, 07.01.2018 | 21:00 Uhr

Ich war 1971 im Wege eines Schulprojekts zum 3. Reich mit der Klasse in Sachsenhausen und was ich dort gesehen und gelesen habe, hat mich bis heute geprägt.

Das ist aber Deutsche Geschichte, leider,

die hier mit Antisemitismus auffallenden Flüchtlinge und Migranten haben ihre eigene Landesgeschichte. Diese ist z. T. in ihren Herkunftsländer noch sehr real und/oder verwurzelt, was u.Umständen auch noch dort lebende Familienangehörige betrifft oder betraf. Deshalb bezweifle ich, dass Zwangsbesuche in ehemaligen KZ's etwas bewirken würden. Ein Geheimrezept habe ich auch nicht. Ich stelle nur anhand der Nachrichten fest, dass Deutschland immer mehr zum Ersatzschauplatz für ausländische Probleme wird, was sich in zunehmenden Maße in Demonstrationen der hier lebenden Migrantwn widerspiegelt. Inklusive antisemitischen Ausschreitungen.