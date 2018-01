Bild: dpa

Chronologie zur Gerhart-Hauptmann-Schule - "Wir sind in Sozialarbeiter-Mentalität herangegangen"

10.01.18 | 16:56 Uhr

Fünf Jahre und am Ende viele Verlierer: Das ist die Geschichte der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg. Geflüchtete aus Afrika besetzen sie seit 2012. Am Donnerstag soll sie endgültig geräumt werden. Eine Chronologie der Ereignisse. Von Vanessa Klüber

Schon einmal sollte die Gerhart-Hauptmann-Schule geräumt werden: am 31. Oktober 2014. Geflüchtete aus verschiedenen Nationen hatten das Gebäude besetzt. Da sie während der Räumung damit drohten, sich vom Dach zu stürzen, wurde die Aktion jedoch abgebrochen. Am Donnerstag wird es nach drei Jahren Verhandlungen zwischen Bezirk, Geflüchteten und Aktivisten einen weiteren Räumungsversuch geben. Die Vorgeschichte: Am 8. Dezember 2012 besetzen mehr als 100 Geflüchtete vom Brandenburger Tor und vom Oranienplatz die leerstehende Schule. Einige kommen aus dem Sudan, Gambia oder dem Tschad. Sie rechnen mit einer Abschiebung in ihre Heimatländer.

Tödliche Messerstecherei

In der Folgezeit verschlechtert sich die Situation in der Schule jedoch stark - auch weil neben den Flüchtlingen zahlreiche weitere Menschen in das Gebäude einziehen, darunter Sinti und Roma oder Obdachlose. Die hygienischen Bedingungen sind miserabel, es kommt zu Gewaltausbrüchen unter den Bewohnern. Im April 2014 wird ein Mann bei einem Streit um die Dusche erstochen. Auf der anderen Seite erhalten die Geflüchteten Unterstützung durch Nachbarschaftsbündnisse und Aktivisten. Diese demonstrieren für den Verbleib der Geflüchteten in der Schule und helfen mit Anwälten. Aus Sicht der Bezirkspolitiker kostet die Besetzung der Schule enorm viel Geld - vor allem das Sicherheitspersonal vor dem Eingang: insgesamt mehr als eine Million Euro im Jahr.

Bezirksbürgermeisterin resigniert

Einer der Hauptakteure ist Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann von den Grünen, Nachfolgerin von Frank Schulz, der zu Beginn der Besetzung Bürgermeister war. Herrmann setzt lange Jahre auf Verhandlungen statt Härte - und resigniert zum Schluss. Die Räumung der Schule mit voraussichtlich hunderten Polizisten steht an, weil es keinen Kompromiss zwischen den in der Schule Verbliebenen und dem Bezirk gibt. Hier eine Chronik dessen, was seit dem ersten Räumungsversuch bis zur bevorstehenden Räumung in dieser Woche geschehen ist:

22.02.2015

Der Bezirk fordert die verbliebenen 40 Besetzer der Gerhart-Hauptmann-Schule auf, bis zum 19. März 2015 auszuziehen. Dabei handele es sich um einen formalen Schritt. Bewohner hatten vor Gericht einstweilige Verfügungen erwirkt, die eine Räumung untersagen.

Die Geschichte einer Besetzung in Bildern

Bild: imago stock&people Im Herbst 2012 machen sich Flüchtlinge aus dem Bundesgebiet auf nach Berlin, um gegen die deutsche Asylpolitik zu protestieren. Zuerst schlagen sie am Brandenburger Tor ihre Zelte auf. Dann verlagert sich der Protest nach Kreuzberg, wo Dutzende Flüchtlinge in Bretterbuden auf dem Oranienplatz kampieren.



Bild: dpa Im Dezember 2012 besetzen rund 100 Flüchtlinge die Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg. In der Folgezeit ziehen auch Obdachlose und Roma-Familien in das Gebäude, so dass schließlich mehrere Hundert Menschen in der Schule hausen.



Bild: dpa Schnell wird die Unterkunft zu einem Problemherd: Immer wieder wird die Polizei gerufen, sorgen Auseinandersetzungen für Gefahr. Auch die hygienischen Zustände in dem Gebäude sind prekär. Der Bezirk und ein Kernteam der Bewohner wollen Ende 2013 für mehr Sauberkeit und Sicherheit sorgen.



Bild: imago stock&people Im Juni 2014 verkündet der Senat dann, dass alternative Unterkünfte für die Bewohner der besetzten Schule zur Verfügung stehen. Daraufhin verlassen rund 140 Menschen die Gerhart-Hauptmann-Schule und werden in andere Unterkünfte gebracht.

Bild: imago stock&people Bei dieser Aktion sind 1.700 Beamte im Einsatz.

Bild: imago stock&people Die Kreuzberger Straßen rund um die Hauptmann-Schule sind weiträumig abgeriegelt.

Bild: dpa Ein Großteil der Menschen verlässt die Schule freiwillig. Ein kleiner Teil harrt jedoch weiterhin in dem Gebäude aus.



Bild: imago stock&people Einige der Aktivisten ziehen sich auf das Dach des Gebäudes zurück und äußern so ihren Protest. Der Senat sichert Anfang Juli den registrierten Flüchtlingen in der besetzten Schule zu, dass sie ihre Umverteilung in die Hauptstadt beantragen können, wenn sie bereits in anderen Bundesländern Asylverfahren laufen haben.

Bild: imago stock&people Im Juli 2014 demonstrieren in Berlin mehrere tausend Menschen. Sie protestieren gegen den Umgang mit den Flüchtlingen und fordern Solidarität und Unterstützung.

Bild: imago stock&people Dabei richtet sich ihre Empörung vor allem gegen die Flüchtlingspolitik des Berliner Senats.

Bild: dpa Die verbliebenen Flüchtlinge in der Gerhart-Hauptmann-Schule erreichen nach langen Verhandlungen mit dem Bezirk eine Einigung und verlassen das Dach: Die angekündigte Räumung erfolgt nicht. Die verbliebenen Flüchtlinge verpflichten sich Anfang Juli, die Bauarbeiten nicht zu behindern, im Gegenzug gestattet ihnen das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, in der besetzten Schule zu bleiben.

Bild: dpa Im August 2014 ist das Haus noch immer von 45 Flüchtlingen bewohnt. Für die Sicherung des Schulgebäudes durch einen privaten Sicherheitsdienst kommt der Bezirk auf, fordert aber eine Kostenübernahme durch den Senat. Nach langem Streit knickt der Senat ein und zahlt.

Bild: dpa Immer wieder kursiert in Unterstützerkreisen, dass eine Räumung der Schule anstehen könnte - so auch bei diesem Polizeieinsatz im Dezember 2014. Dabei wurde laut Bezirksamt jedoch nur der Brandschutz überprüft. Fluchtwege seien mit Sperrmüll versperrt und Fluchttüren mit Fahrradschlössern abgesperrt, hieß es.

Bild: dpa Nach mehr als zwei Jahren Gezerre um die besetzte Schule zieht Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) im März 2015 - wieder mal - einen Schlussstrich: Der Bezirk verschickt Briefe an die Flüchtlinge, in denen sie aufgefordert werden, das Gebäude zu verlassen. Das sei nötig, um die Gerhart-Hauptmann-Schule zu einem Flüchtlingsheim umzubauen.

Im Januar 2017 muss die Feuerwehr anrücken: In der Gerhart-Hauptmann-Schule brennt es. Weitere Bildergalerien | Bild: rbb/Thomas Weber Play Pause Fullscreen





























04.04.2015

Rund hundert Menschen demonstrieren dagegen, dass die Besetzer der Gerhart-Hauptmann-Schule das Gebäude verlassen müssen.

18.06.2015

Rund zwölf Bewohner sind noch in der Schule. Weil es bei der Gerhart-Hauptmann-Schule nicht weitergeht, kommen die Bezirksverordneten zu einer Sondersitzung zusammen. Die Linke wirft der Bezirksregierung vor, dass die Verhandlungen intransparent seien. Die verteidigt sich: Es würden den Geflüchteten Angebote gemacht, die aber bisher alle abgelehnt worden seien. Die Situation kostet den Bezirk im Jahr über eine Million Euro: vor allem der Wachdienst, der verhindert, dass weitere Menschen das Haus besetzen können, macht einen großen Teil der Kosten aus.

Video: Archiv, Abendschau | 01.08.2017: Nach dem Urteil zur Räumung der Gerhart-Hauptmann-Schule äußern sich Vertreter und Geflüchtete.

07.04.2016

Für das Flüchtlingsheim der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg wird ein Betreiber gefunden: die evangelische Hilfsorganisation Johanniter. Dafür war der Nordflügel des Gebäudes bereits saniert worden, im Südflügel halten sich weiterhin die Geflüchteten vom Oranienplatz auf.

03.08.2016

Das Bezirksamt reicht eine zivilrechtliche Räumungsklage gegen die Bewohner ein. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann begründet dies damit, dass die Bewohner alle Angebote ausgeschlagen hätten.

Video: Archiv, Abendschau | 06.10.2015: Konsequenzen aus dem Urtiel zur Gerhart-Hauptmann-Schule: Diese kann vorerst nicht geräumt werden.

22.08.2016

50 Geflüchtete ziehen in den Nordflügel der Gehart-Hauptmann-Schule ein: vor allem Schwangere, Kinder und Menschen mit Behinderungen. Der Südflügel bleibt weiterhin besetzt.

29.01.2017

In der Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg brennt es. Das Feuer sei im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen und habe sich dann bis auf die zweite Etage ausgedehnt, sagte ein Behördensprecher dem rbb. Die Flammen schlugen demnach durch die Decke in die zweite Etage. Der Brand wird gelöscht, die Bewohner bleiben unverletzt.

12.07.2017

Das Landgericht entscheidet, dass der Bezirk die Schule räumen lassen darf. Die oppositionelle CDU fordert, dass so schnell wie möglich ein Räumungstermin bekanntgegeben wird: "Wir fordern die Bezirksverwaltung Friedrichshain-Kreuzberg auf, die unrechtmäßige Besetzung der Gerhart-Hauptmann-Schule sofort zu beenden“, so Florian Graf und Kurt Wansner, beide im Abgeordnetenhaus, in einer gemeinsamen Presseerklärung.

19.09.2017

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg teilt mit: Das integrative Wohnbauprojekt "Campus Ohlauer" auf dem Gelände der besetzten Gerhart-Hauptmann-Grundschule in Kreuzberg soll ab Frühjahr 2018 entstehen. Eine Baugenehmigung für das Projekt der Wohnungsbaugesellschaft Howoge gibt es allerdings noch nicht. Insgesamt sollen laut Howoge 120 Wohnungen für Geflüchtete, Studenten und einkommensschwache Familien entstehen.

Video: Archiv, Abendschau | 04.04.2015: Eine Demonstration vor der Gerhart-Hauptmann-Schule

08.12.2017

Monika Herrmann zieht Bilanz zum politischen Handeln in Sachen Gerhart-Hauptmann-Schule: "Wir sind da, wie ich es nennen würde, in deutscher Sozialarbeiter-Mentalität rangegangen. Man macht ein Plenum, man fordert auf, dass Sprecher gewählt werden. Dann trifft man sich." Was völlig unterschätzt worden sei: "Dass das Gegenüber nicht nach unseren Regeln spielt, weil sie einfach andere Regeln kennen und andere Regeln mitgebracht haben. Und was auch unterschätzt worden ist: Dass sie ganz andere Überlebensstrategien für sich haben."

15.12.2017

Das Landgericht bestätigt, dass die Gerhart-Hauptmann-Schule am 11. Januar 2018 endgültig geräumt wird. Der Gerichtsvollzieher hat sich für 8 Uhr angekündigt.

Video: Archiv, Abendschau | 27.08.2014: Demonstration für den Verbleib der Geflüchteten in der Gerhart-Hauptmann-Schule