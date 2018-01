Stephan Torrox (Malaga) Samstag, 20.01.2018 | 19:48 Uhr

Man muss sich schon wundern, wenn Demonstrationen von einigen selbsternannten " Extremismusexperten" Gutmenschkommentatoren im RBB als rechte Demos bezeichnet werden. Da versuchen Sender Fehler von .......... in den Regierungsparteien zu verschönen. Aber ich denke mal die politische Rechnung wird auch diesen dienernden Leuten gereicht werden. Alle sogenannten Gutmenschen die ein Vielfaches vom Normalbürger verdienen (Journalisten, Moderatoren, Lumpen und Ganoven aus der kapitalistischen Wirtschaft) kommen ja selbst gar nicht in Berührung weil sie in Gegenden wohnen wo keine unkontrollierten Zuzügler untergebracht sind. Wenn Sie wollen kann ich einige Beispiele der Ablehnung dort zu wohnen per Audio und Bild ins Netz stellen.