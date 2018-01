imago/Jochen Tack Video: Brandenburg Aktuell | 18.01.2018 | A. Rausch/P. Manske | Bild: imago/Jochen Tack

Messerangriff in Cottbus - Tatverdächtige Jugendliche kommen in Untersuchungshaft

18.01.18 | 20:38 Uhr

Wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr hat ein Richter in Cottbus für zwei Jugendliche Untersuchungshaft angeordnet. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jungen sollen einen Gleichaltrigen mit einem Messer attackiert und im Gesicht verletzt haben.



Nach einer Gewalttat im Stadtzentrum von Cottbus ist nach rbb-Informationen Untersuchungshaft für zwei verdächtige syrische Jugendliche erlassen worden. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jungen sollen einen 16-jährigen Deutschen an einer Straßenbahn mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr habe ein Haftrichter angeordnet, dass die beiden Verdächtigen vorläufig nicht freigelassen werden könnten. Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Jugendlichen bereits am Mittwoch vorläufig festgenommen worden waren.



Bürgermeister beklagt Situation an Cottbuser Schulen

In Reaktion auf diese erneut gewaltsame Auseinandersetzung in der Cottbuser Innenstadt sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD), dass nach Erkenntnissen der Behörden die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen in den Schulen ihren Ursprung haben. "Wir werden mit der Stadt gemeinsam hier ein Konzept umsetzen. Dabei geht es um eine Verbesserung der Schul-Sozialarbeit", sagte der Minister am Donnerstag dem rbb.

Polizei ermittelt auch gegen eigene Leute

Am Blechen Carré, einem Einkaufszentrum, war es nach Berichten der Polizei am Mittwoch zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und später dann zu einer Rangelei gekommen. Aus einer Gruppe syrischer und deutscher Jugendlicher im Alter zwischen 15 bis 18 Jahren heraus, die sich aus dem Schul- und Freizeitumfeld flüchtig kennen, war dann ein 16-jähriger Cottbuser von einem syrischen Jugendlichen gegen eine stehende Straßenbahn gedrückt worden. Ihm sei dabei mit einem Messer eine Schnittverletzung in der linken Gesichtshälfte zugefügt worden. Der Verletzte war zunächst von Rettern versorgt und später ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei teilte am Donnerstag darüber hinaus mit, dass sie auch Ermittlungen wegen Geheimnisverrats eingeleitet habe, denn bereits gestern seien "detaillierte Infos" zu den Ermittlungen, zu der Tat und zu den Zeugen bei Facebook veröffentlicht worden. Polizeisprecher Torsten Wendt sagte dem rbb: "Hier haben wir intensive Möglichkeiten und die werden wir auch voll ausschöpfen."

Wenige Tage zuvor war ein Ehepaar attackiert worden

In der jüngeren Vergangenheit hatte es mehrfach Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Deutschen in Cottbus gegeben. Am Wochenende hatten drei jugendliche Flüchtlinge ein Ehepaar mit einem Messer bedroht.

Die Polizeipräsenz in Cottbus ist nach Angaben des Innenministeriums vom Donnerstag inzwischen verstärkt worden. Am Freitag wollen Innenminister Schröter, der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) sowie Vertreter des Bildungsministeriums und der Polizei in der Stadt über weitere Möglichkeiten beraten, die Sicherheitslage zu verbessern.