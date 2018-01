"Angestellte der Stadt werden nur in Uniform respektiert"

Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Deutschen in Cottbus hat Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) mehr Unterstützung von Land und Bund gefordert. Die Stadt sei an die Auslastungsgrenze bei der Flüchtlingsaufnahme gekommen, sagte er am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Kelch warnte auch vor dem Entstehen von "rechtsfreien Räumen" in der Stadt.



Insbesondere im Kita- und Schulbereich gebe es Schwierigkeiten, sagte Kelch. Nach seinen Angaben besuchen 81 Prozent der Flüchtlingskinder (866) in Cottbus keine Kita. Bei Schuleintritt wiesen sie nur geringe Deutschkenntnisse auf, so der CDU-Politiker. An einigen Schulen betrage der Anteil der Flüchtlingskinder deutlich mehr als 15 Prozent, was die Integration erschwere.