Olli Garch Märkische Provinz Donnerstag, 11.01.2018 | 08:29 Uhr

Cottbus schaut weg? Möglich. Aber Herr Sundermeyer schaut auch geflissentlich nur in eine Richtung. Im konkreten Fall mag es stimmen, dass die Gewalt anlasslos und einseitig von der deutschen Gruppe ausging. Wenn man das aber zum Narrativ erweitern möchte, dass "immer wieder Flüchtlinge in Cottbus angegriffen werden", dann fehlt mir der Hinweis, dass zur aufgeheizten Stimmung in der Stadt in den letzten zwei Jahren auch die beiderseitig geführten Auseinandersetzungen vor der Stadthalle und ein Mord durch einen Flüchtling beigetragen haben.