Reaktionen auf Gewalt in Cottbus - "Wir müssen weiter an den Ursachen arbeiten"

24.01.18 | 22:38 Uhr

Auch am Mittwoch ist ein Fall bekannt geworden, bei dem ein junger Syrer drei Deutsche bedroht haben soll. Viele Cottbuser zeigen sich besorgt angesichts wiederholter gewaltsamer Vorfälle. Die Polizei kann die Sorgen und Ängste nicht völlig zerstreuen.

Die Serie von Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Ausländern in Cottbus reißt nicht ab. In einem Einkaufszentrum bedrohte am Dienstag ein junger Syrer im Beisein eines Landsmannes einen 25 Jahre alten Deutschen und zwei Begleiterinnen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 20 Jahre alte Syrer den Mann verbal attackiert haben. Dabei habe er den Eindruck erweckt, ein Messer ziehen zu wollen. Der Angegriffene sei daher zurückgewichen, woraufhin die beiden Männer von der Gruppe abgelassen hätten. Beide Syrer seien der Polizei bekannt. Derzeit werde gegen die beiden ermittelt. Warum es überhaupt zu der Bedrohung kam, blieb zunächst unklar.

Polizei hält Cottbus für "grundsätzlich sicher"

Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) verurteilte den Übergriff in einer Mitteilung: "Es gibt Leute, denen unsere Ordnung, unser Recht und unsere Regeln und Werte offenbar nicht beizubringen sind. Hier muss die Justiz noch härter durchgreifen." Auch der brandenburgische Landtag wird sich mit der Gewalt in Cottbus befassen. Das Thema steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des Innenausschusses. Das rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell hat am Mittwochabend live aus Cottbus berichtet. Dabei kam unter anderem auch der Leiter der Polizeidirektion Süd, Sven Bogacz, zu Wort. Cottbus sei "grundsätzlich sicher", sagte Bogacz. Allerdings sei die Lage angespannt, weil es mehrere Straftaten in kurzer Zeit gegeben habe. Dies habe einen "starken Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Menschen" gehabt. Dass die Stadt demnächst zehn Polizeibeamte mehr einsetzen könne, werde das Problem nicht lösen, sagte Bogacz. "Ich glaube, wir müssen weiterhin noch an den Ursachen arbeiten." Dabei gehe es auch um die Frage, warum der "Hotspot" der Vorfälle ausgerechnet vor der Stadthalle und dem Blechen-Carré, einem Einkaufszentrum in der Stadtmitte, sei.

Bürgerverein: Viele Menschen haben Angst

Gottfried Lindner vom Bürgerverein Cottbus-Mitte bestätigte in der Sendung, dass viele Cottbuser inzwischen Angst hätten. Das gehe aus vielen Gesprächen auf der Straße oder im Büro des Bürgervereins hervor. Allerdings sei die Sicherheitslage nicht erst seit kurzem, sondern schon länger angespannt. Ehrlicherweise müsse man zugeben, dass alle bisher ergriffenen Maßnahmen "nicht gefruchtet" hätten.

Auch er selbst sei daher auf der Demo des Vereins "Zukunft Heimat" am vergangenen Samstag gewesen, sagte Lindner weiter. Dort habe er viele besorgte Bürger getroffen, die nicht rechtsextrem seien. Allerdings habe er über den Verein und seine Ziele nichts gewusst. Zu weiteren Veranstaltungen von "Zukunft Heimat" werde er nicht mehr gehen.

rbb-Kamerateam wird an der Ampel bespuckt

Zuvor hatte Andreas Rausch, Redaktionsleiter im Cottbuser rbb-Studio, eingeräumt, dass es im Zusammenhang mit der Demo in Cottbus auch Fehler in der Berichterstattung des rbb gegeben hat. "Ein großer Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir pauschal in unserer Berichterstattung behauptet oder mit leichter Zunge gesagt haben, dass dort am Samstag 1.500 Rechtsextreme gestanden und demonstriert haben", erläuterte der rbb-Studioleiter auf Radio eins. Das sei den Menschen nicht gerecht geworden, "denn viele von denen haben in der Tat Angst, und die haben in Cottbus keine andere Chance, diese Ängste zu artikulieren, als auf der Straße", sagte Rausch.

Wie Rausch weiter sagte, hat es am Mittwoch auch einen Angriff auf rbb-Mitarbeiter gegeben. Ein rbb-Kamerateam, das in Cottbus gedreht habe, sei an der Ampel in seinem Auto bespuckt worden. Jeden Tag werde auch in der Redaktion über die Kritik am rbb diskutiert. "Rotfunk" sei noch das Wenigste, was dem rbb vorgeworfen werde, sagte Rausch und machte klar: "Wir sind keine Propagandisten, wir sind Journalisten", das müsse man den Leuten auch sagen.

AfD-Politikerin rechtfertigt Auftritt bei Cottbuser Demo

Die stellvertretende Landesvorsitzende der Brandenburger AfD, Birgit Bessin, hat am Mittwoch den Vorwurf zurückgewiesen, die AfD würde sich nicht genügend von Rechtsextremen abgrenzen. Bei Demonstrationen wie am Samstag in Cottbus, bei der sie auch selbst gesprochen hatte, müsse man zwischen Veranstaltern und Teilnehmern unterscheiden, sagte Bessin dem rbb. So seien am Samstag viele Familien, Kinder, ältere Damen und auch sehr viele Frauen vertreten gewesen. "Wo sollen da die Rechtsextremen gewesen sein?", fragte die AfD-Politikerin auf Radio eins.

Auf den Hinweis, dass an der Demo auch NPD-Mitglieder, Reichsbürger und Anhänger der Identitären Bewegung teilgenommen hätten, reagierte Bessin ausweichend: "Wenn Sie bei über 2.000 Menschen jedem einzelnen zuordnen können, ob er zur NPD, Identitären Bewegung, ob er aus der Mitte der Gesellschaft kommt, dann muss ich sagen: 'Alle Achtung'". Außerdem stehe die AfD "für einen friedlichen Protest". Dass sie die Demo-Teilnehmer gegen den Journalisten Olaf Sundermeyer gehetzt habe, wies Bessin zurück. Sie habe nicht zu Gewalt aufgerufen, sagte die AfD-Politikerin. Allerdings sei es eine Frechheit, dass der rbb-Reporter auf Twitter behauptet habe, die AfD und sie hätten sich mit Rechtsextremisten verbündet. Bessin hatte den Tweet auf offener Bühne zitiert, woraufhin eine aggressive Stimmung entstanden war.

"Manche sind schlecht, manche sind gut"

Viele Cottbuser sind betroffen von der nicht abreißenden Serie von Straftaten. "Ich habe Angst und traue mich abends nicht mehr raus ohne Begleitung", sagte eine Frau dem rbb am Mittwoch. Ein Jugendlicher, dem Anschein nach ein Flüchtling, appellierte wiederum an die Bürger in Cottbus: "Wir wünschen, dass die Deutschen nicht denken, wir sind alle schlecht, sondern manche sind schlecht, manche sind gut." Bei einer Straßenbefragung in Cottbus traf rbb-Reporterin Anke Blumenthal am Mittwoch auch junge Syrer, die den Gewaltäter kennen, der zuletzt einen deutschen Jugendlichen mit dem Messer verletzt hatte. Das sei falsch gewesen, sagt ein junger Mann mit Basecap und Hoodie. Aber "fünf gegen eins" - das ginge nicht. Eine junge Frau mit Kopftuch kann da nur den Kopf schütteln. Der mutmaßliche Täter habe einen Bruder, der in ihre Klasse ginge, sagt sie. "Die haben viel Stress, die kommen niemals in den Unterricht, die sind scheiße. Aber nicht alle Ausländer sind so." Eine junge Deutsche ist der Meinung, dass die Stadt zu wenig gegen die Gewalt getan habe: "Ich finde das total schade, dass es so passiert, und ich versuche, nicht radikal damit umzugehen." Auf die Frage, was sie sich wünsche, sagt eine ältere Dame: "Mehr Ruhe, und dass man irgendwo hingehen kann, ohne Angst zu haben."



Cottbusser CDU kritisiert Landesregierung

Der Kreisvorsitzende der CDU in Cottbus, Michael Schierack, wirft der rot-roten Landesregierung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor, die Stadt bei der Integration von Flüchtlingen nicht ausreichend unterstützt zu haben. Dem rbb sagte er, Cottbuser Politiker hätten die Landesregierung immer wieder auf bestehende Probleme aufmerksam gemacht. "Wir sind da im Fokus und das wird von bestimmten Kräften natürlich ausgenutzt", sagte er mit Blick auf eine Demonstration, an der am Samstag AfD-Politiker aufgetreten waren.

Angesichts hoher Schulden habe die Stadt getan, was sie tun konnte. Man habe die Landesregierung um finanzielle Unterstützung gebeten, um mehr Sozialarbeiter, Lehrer und Verwaltungsmitarbeiter einstellen zu können. Es gehe darum, die Verfahren für die Neu-Cottbuser zu beschleunigen, damit das Zusammenleben zwischen den Menschen besser organisiert werden könne. Das sei aber verschlafen worden, kritisierte Schierack.

Gewalt von beiden Seiten

Am vergangenen Freitag hatte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) den Zuzug von Asylbewerbern zur Erstaufnahme nach Cottbus vorerst ausgesetzt. In den vergangenen Wochen und Monaten war es immer wieder zu Auseinandersetzungen und Gewalttaten zwischen Deutschen und Flüchtlingen gekommen. Die Aggression ging dabei sowohl von der einen als auch von der anderen Seite aus.

