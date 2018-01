Bild: rbb

Interview | Demos-Geschäftsführer Markus Klein - "Die Stimmung in Cottbus ist gerade enorm aufgeheizt"

23.01.18 | 17:44 Uhr

Nach zum Teil gewalttätigen Konflikten zwischen Deutschen und Flüchtlingen in Cottbus fordern Politiker Zuzugsbeschränkungen. Auf den ersten Blick sei das nachzuvollziehen, sagt Markus Klein von der Demokratie-Beratungsstelle "Demos" - aber als Signal problematisch und auch zu kurz gedacht.

rbb|24: Die Ereignisse haben sich in Cottbus in den letzten Tagen ja überschlagen: Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter hat angekündigt, dass Cottbus vorerst keine Flüchtlinge mehr zugewiesen werden sollen. Im Vorfeld hat es Gewaltvorfälle gegeben - zwischen Deutschen und Flüchtlingen, in beide Richtungen. Warum eskaliert die Situation in Cottbus gerade jetzt? Markus Klein: Ich glaube, dass es an zwei Dingen hängt. Einerseits haben asylkritische Akteure, wie zum Beispiel der Verein "Zukunft Heimat", Cottbus auch als regionalen Schwerpunkt gesetzt und da kontinuierlich Aktionen gestartet. Sie haben versucht, die Stimmung aufzuheizen. Und andererseits gab es die Situation, dass sehr viele Asylbewerber nach Cottbus gekommen sind, nachdem sie einen Status hatten und innerhalb Brandenburgs umziehen konnten. Zum einen, weil es eine große Stadt ist und Wohnraum zur Verfügung stand - im Vergleich zum Beispiel zu Potsdam. Und zudem gab es, nachdem die ersten gekommen waren, auch Bezugs- und Anknüpfungspunkte: Möglicherweise kannten die Zuziehenden andere Leute oder eine Community, wo sie Anschluss finden konnten. Das hat dazu geführt, dass Regelsysteme wie Schule oder Jugendsozialarbeit heiß gelaufen sind und den Bedarf nicht mehr decken konnten. Einfach weil ein großer Zuzug stattfand.

Zur Person Markus Klein ist Geschäftsführer von "Demos", dem Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung. Das Institut ist seit 1998 im Auftrag der Landesregierung aktiv. Ein mobiles Team berät Kommunen, Initiativen oder Einzelpersonen. Das Ziel von "Demos" ist nach eigenen Angaben die Stärkung der demokratischen Grundwerte und die Abwehr von rechtsextremen und rassistischen Entwicklungen und Übergriffen.

Hat sich das Problem also längerfristig angebahnt? Ja, das hat es. Um herauszufinden, warum es jetzt in so einem kurzen Zeitraum eskaliert, müsste man sich wahrscheinlich noch einmal die Details genau anschauen. Aber die Anbahnung - die konnte man schon sehen. Seit wann? Der Verein "Zukunft Heimat" hat im Frühsommer letzten Jahres Cottbus ganz klar als Schwerpunkt benannt. Sie sind dann mit anderen wie Pegida, AfD, aber auch sichtbar rechtsextremen Akteuren regelmäßig auf die Straße gegangen, um die Stimmung anzuheizen. Dass viele Flüchtlinge nach Cottbus ziehen - das ist seit anderthalb bis zwei Jahren ein Punkt, bei dem die Leute vor Ort in Cottbus sagen: Jetzt wird es schwierig für uns, den Bedarf noch zu decken.

Hätte sich die Politik - die Kommune oder das Land - vorher einschalten müssen?



Es ist im Nachhinein immer schwierig herauszufinden, wer schuld an einer Situation ist, wer sich hätte einschalten müssen. Aber ich glaube, dass Cottbus sehr wohl immer wieder signalisiert hat: Wir brauchen Unterstützung. Das war aber beim Thema Flüchtlinge in der Umsetzung nicht so einfach: Mal ist die kreisfreie Stadt verantwortlich, mal ist das Land zuständig, mal der Bund. An den Zuständigkeitsfragen ist dann auch immer wieder viel hängengeblieben.



Was die andere Seite angeht - die Stimmungsmache gegen Flüchtlinge - ist in Cottbus schon sehr viel gemacht worden. Mit dem Verein "Cottbuser Aufbruch" gibt es auch einen starken Partner, der sich dieser Frage schon früh gestellt hat und der versucht, etwas dagegenzusetzen. Eine Unterstützung des Landes ist hier auch nur eingeschränkt möglich.

Was jetzt? Die Stimmung ist gerade enorm aufgeheizt. Ich glaube, was Cottbus grundsätzlich jetzt braucht, ist eine Beruhigung der Lage oder eine Beruhigung der Stimmung. Und dann müsste man sich zusammen mit den Leuten vor Ort mal anschauen, was genau zu tun ist. Es gibt in Cottbus kompetente Akteure, die aber in ihrer Belastungsgrenze sind. Hier müsste man dann auch auf Landesebene schauen, wie man konkret helfen kann. Innenminister Schröter will nun weniger Flüchtlinge in Cottbus unterbringen. Es gibt auch Forderungen nach einer generellen Zuzugssperre. Wie sehen Sie das? Ich kann den Reflex nachvollziehen - gerade vor dem Hintergrund, dass es wichtig ist, die Lage vor Ort zu beruhigen. Dass gesagt wird: Wir verhängen jetzt hier mal einen Zuzugsstopp, damit die Leute sich mal sortieren können und die Bedarfe, die jetzt schon entstanden sind, abgedeckt werden können. Allerdings ist die Signalwirkung, die davon ausgeht, schwierig. Weil sie nämlich die Verantwortlichkeit für die Eskalation hauptsächlich den Flüchtlingen zuschiebt. Die Entscheidung kann man so lesen, dass die Flüchtlinge schuld sind. Das finde ich problematisch, wenn es vor allem um eine Überlastung der Systeme geht.

Verteilung von Flüchtlingen in Deutschland und Brandenburg In Deutschland muss jedes Bundesland einen bestimmten Anteil von Asylsuchenden aufnehmen. Die Verteilung erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, der sich im wesentlichen nach der Einwohnerzahl richtet. Danach übernimmt Brandenburg 3,06 Prozent aller Asylsuchenden. Diese Menschen werden zuerst in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung Brandenburgs in Eisenhüttenstadt untergebracht. Von dort werden sie wiederum auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt - ebenfalls nach einem Schlüssel, der sich vor allem an der Einwohnerzahl orientiert. Die kreisfreie Stadt Cottbus muss danach 3,7 Prozent der Asylsuchenden aufnehmen. Zahlen der Stadt Cottbus finden Sie hier. Nach Angaben des Sozialministeriums sind die Kreise und kreisfreien Städte zur Aufnahme und Unterbringung gesetzlich verpflichtet. Menschen, deren Schutzstatus anerkannt wurde, müssen für drei Jahre in dem Bundesland wohnen bleiben, in dem sie ihr Asylverfahren durchlaufen haben. Ausnahmen gelten für Menschen, die andernorts Arbeit, eine Ausbildung oder einen Studienplatz haben. Menschen, die in einem Bundesland bleiben müssen, können innerhalb des Bundeslandes ihren Wohnort frei wählen. Bundesländer haben jedoch die Möglichkeit, Flüchtlingen eine Kommune in ihrem Gebiet als Wohnsitz zuzuweisen oder einzelne Städte oder Stadtviertel als Wohnorte auszuschließen. Das niedersächsische Innenministerium verbietet neuerdings z.B. anerkannten Flüchtlingen, sich in den Städten Salzgitter, Delmenhorst oder Wilhelmshaven niederzulassen.

Das Interview führte Friederike Steinberg, rbb|24

Sendung: Brandenburg aktuell, 22.01.2018, 19.30 Uhr