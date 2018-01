Bild: rbb/Brandenburg aktuell

Nach Angriff auf Flüchtlingsheim - Rechte unterwandern Cottbuser Sicherheitsbranche

12.01.18 | 15:59 Uhr

Rekordverdächtige 52 Sicherheitsunternehmen mit 2.000 Beschäftigten sind in Cottbus gemeldet. Einige Wachschützer, die zum Beispiel auch Flüchtlingsheime oder Stadtfeste bewachen, haben Verbindungen zur rechten Szene. Von Adrian Bartocha

Im Mai des vergangenen Jahres wurde mitten in Cottbus eine Studentin aus Ägypten angefahren. Sie starb drei Tage später an ihren Verletzungen. Noch blutend auf der Straße liegend soll sie verhöhnt und rassistisch beschimpft worden sein. Das sagten mehrere Zeugen aus.

"Linke Fotze…große Fresse…ich komme Dich besuchen"

Als "linke Fotze" wurde dann eine der Zeuginnen auf Facebook beschimpft. Und zwar von einem gewissen Tonny S*. Für diejenigen, die das nicht so sahen wie er, hatte Tonny S. unschlagbare Argumente: "Hab hier nicht so große Fresse … Cottbus ist kleiner als Du denkst", "ich komme Dich besuchen..." oder "Es wird schwer für Dich werden, einkaufen zu gehen…". Tonny S. ist Kampfsportler. Er postet Aktionen der rechtsextremen "Identitären" im Netz, er liked rechtsradikale Websites, er ist befreundet mit vielen stadtbekannten Neonazis und er hat für die Vollversammlung der IHK Cottbus kandidiert. Denn Tonny S. ist Unternehmer und Geschäftsführer eines in der Stadt bekannten Sicherheitsunternehmens. Auf der Tür seines Büros findet man einen Aufkleber: "Bitte flüchten Sie weiter, hier gibt es nichts zu wohnen. Refugees not welcome".

In dem Hochhaus, in dem sich sein Büro befindet, gibt es zahlreiche Flüchtlingsinitiativen. Ein ähnlicher Aufkleber klebt auch an seinem Auto. Es ist eben seine Meinung und zu der steht er. Doch auch Tonny S. muss Geld verdienen und so sorgt sein Unternehmen - neben dem Cottbuser Stadtfest - auch für Ordnung in Einrichtungen für "potenzielle" Asylbewerber. So steht es auf seiner Website. Das Geschäft mit den Flüchtlingen läuft also. Und das Sicherheitsunternehmen von Tonny S. hat dabei Partner: Den Verein Kickbox – Team Cottbus 09 zum Beispiel - bekannt aus der Presse als Sammelbecken für Neonazis und rechtsextreme Hooligans.

Ein Cottbuser Rocker verprügelt Flüchtlinge

Mit Tonny S. ist auf Facebook unter anderen ein gewisser Anton P*. befreundet – ein Hells Angel, der vor gar nicht langer Zeit erst in Karlsfeld in Bayern als Mitarbeiter eines Cottbuser Sicherheitsunternehmens Flüchtlinge verprügelt haben soll. Deswegen wurde er vor dem Amtsgericht Dachau angeklagt. Zuvor stand Anton P. bereits zwölf Mal vor Gericht: unter anderem wegen Diebstahls, Hehlerei, gefährlicher Körperverletzung, Erpressung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein bemerkenswerter Lebenslauf für eine Security-Kraft im Flüchtlingsheim. Und da er offensichtlich für ein Cottbusser Sicherheitsunternehmen gearbeitet haben soll, hätte er zuvor von der Stadt Cottbus überprüft werden müssen. Wie auch immer: Auf Facebook verspricht er, der "Hells-Angels-Anton" aber einem anderen Kandidaten für die Cottbuser IHK-Vollversammlung seine Unterstützung: einem gewissen Sunny F*. Der IHK - Kandidat Sunny F. ist ebenso Geschäftsführer eines weiteren Sicherheitsunternehmens in Cottbus: Für Sunny ist an vielem in dieser Republik das "linke, versiffte Dreckspack" schuld. Und so beschützte er mit seinen Leuten im September bei einem Aufmarsch in Cottbus Andreas Kalbitz, den Landesvorsitzenden der AfD, vor dem linken Pack. Was ja nicht verboten ist. Es ist ein offenes Geheimnis in der Stadt, dass bei den Aufmärschen rechter Gruppierungen auch Cottbuser Security-Leute dabei sind. Sunny F. ist auf Facebook jedenfalls auch mit Tonny S. befreundet und posted im Netz die gleichen rechten Seiten und Inhalte wie sein Branchen-Kollege.

Ein Hells-Angel bewacht das Stadtfest

Das Bedürfnis nach Sicherheit ist offenbar groß in der Stadt. Schließlich gab es doch im letzten Sommer Auseinandersetzungen und Messerstechereien mit den Flüchtlingen, mitten in Cottbus. Die Stadt reagierte prompt mit Alkoholverbot und Platzverweisen. Und Sunny F., der IHK-Kandidat, forderte sie dazu auf, mehr private Sicherheitsdienste zu beauftragen. Da kann Cottbus aus dem Vollen schöpfen: rekordverdächtige 52 Sicherheitsunternehmen sind in der Stadt gemeldet mit rund 2.000 Beschäftigen. Und das gerade mal bei 100.000 Einwohnern. Da gibt es zum Beispiel die BP Security. Ein sauberes Impressum hat die Firma BP auf ihrer Website nicht. Es fehlen jegliche Angaben. Die Spur in Handelsregistern führt auf Umwegen und über ein Immobilienunternehmen zu einer Firma mit dem Namen BS-Security. Der Geschäftsführer von BS-Security ist ein gewisser Karl Heinz P*. – der 2013 in eine Messerstecherei verwickelte Sekretär der Hells Angels: Ein in Cottbus bekannter Mann, über dessen Verwicklungen zum Rockermilieu bereits die Boulevardpresse berichtet hatte. Und ausgerechnet dessen Sicherheitsfirma sorgte dann mit rund 40 Leuten im Juni vergangenen Jahres auf dem Cottbuser Stadtfest für Recht und Ordnung. Zu dem Zeitpunkt aber ermittelte noch die Polizei gegen ihn.

Cottbus, die Polizei und das falsche Geburtsdatum

Natürlich habe man diesen Mann geprüft. Man habe ihn jedoch leider nicht in den Datenbanken gefunden. So das überraschende Eingeständnis des Cottbusser Pressesprechers in der lokalen Presse - einen Monat nach dem Stadtfest. Sowohl das zuständige Gewerbeamt als auch die Polizei haben wohl mit einem falschen Geburtsdatum operiert – hieß es weiter. So sei es zu einer "peinlichen Panne" gekommen. Ansonsten aber sei alles "reibungslos" gelaufen auf dem Stadtfest. Zum Glück. Doch bevor die Stadt zu dieser Erkenntnis kam, hatte der rbb im Juni mehrere Anfragen gestellt, die zum Teil bis heute und trotz Fristsetzung und der Berufung auf das Presserecht unbeantwortet blieben. Denn bereits zu dieser Zeit wollten wir von der Stadt wissen, wie die Sicherheitsunternehmen überprüft werden, welche von ihnen Flüchtlingsheime bewachen, welche dabei auf Subunternehmen zurückgreifen, welche dabei direkt von der Stadt beauftragt wurden und wofür. Und auch welches dieser Unternehmen für das Stadtfest zuständig ist. Eine vollständige Antwort bekamen wir nicht. Möglicherweise prüft die Stadt Cottbus immer noch.

Prüft die Stadt Cottbus noch?

So vielleicht auch im Fall der in der Neujahrsnacht in der Zielona Gòra Straße verprügelten Afghanen. Denn nach rbb-Recherchen gibt es in der Security-Firma, die von der Stadt beauftragt wurde und für den Wachschutz in der Flüchtlingsunterkunft zuständig ist, mindestens einen Mitarbeiter mit Verbindungen zur rechten Szene. Und seit Monaten schon hat die zuständige Fachabteilung Kenntnis davon, dass das beauftragte Chemnitzer Unternehmen für die Nachtschichten offensichtlich ein weiteres Subunternehmen beauftragt. Hat die Stadt Cottbus – als direkter Auftraggeber – auch das überprüft? Oder prüft sie noch? *Namen geändert. Vollständige Namen sind der Redaktion bekannt.