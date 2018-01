Brandenburgs Innenminister Schröter reagiert mit einem drastischen Schritt auf die jüngsten Gewaltvorfälle in Cottbus: Das Land wird vorerst keine weiteren Flüchtlinge in die Erstaufnahme der Stadt schicken. Weitere Maßnahmen sollen folgen.

Diese Einschränkung gelte allerdings nur für die Erstaufnahme. Nach Cottbus aber kämen durch den Zuzug von Familien oder Angehörigen der in der Stadt untergebrachten erstaufgenommenen Flüchtlinge wohl auch weiter neue Bürger, erklärte Schröter im Inforadio. Den Nachzug von Angehörigen der Flüchtlinge aus anderen Regionen könne das Innenministerium nicht beeinflussen. Im rbb sagte Schröter, sollte es weitere Anfragen aus den Kommunen geben, werde man das im Einzelfall prüfen und dann entscheiden. Schröter appellierte an die Bundesregierung, den Städten zu helfen: Dorthin ziehe es sehr viele Flüchtlinge nach der Erstaufnahme, also zu Familienangehörigen und Freunden.

Schröter betonte, sein Ministerium bereite in Reaktion auf die Vorfälle in den vergangenen Wochen nun ein "Bündel" an Maßnahmen für Cottbus vor. Gemeinsam mit dem Jugendministerium habe er am Freitag beschlossen, dass künftig in Cottbus die Polizei weiter verstärkt und "deutlich sichtbar" für die Cottbuser eingesetzt werde. Dazu würden Kräfte der Bereitschaftspolizei in der Polizeiinspektion Cottbus zusätzlich eingesetzt. "Fünf weitere Streifenpaare werden zu Fuß aber auch in Funkstreifenwagen unterwegs sein."

Auch würden die Zivilstreifen verstärkt ebenso wie Doppelstreifen, also Mitarbeiter des Ordnungsamtes gemeinsam mit Polizisten, kündigte Schröter an. Und der Minister erklärte: "Wir werden auch die Videoüberwachung an den Brennpunkten in Cottbus verstetigen."

Schröter war zu den Beratungen am Freitag in Cottbus mit Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher (parteilos) und Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) unterwegs in der Stadt, um sich - wie sein Haus betonte - ein Bild von der Sicherheitslage zu machen. Neben den zusätzlichen Streifen werde nun auch die präventive Arbeit an den Schulen ausgebaut. Sein Haus plane zudem zusätzliche Stellen in der Schulsozialarbeit mitzufinanzieren.