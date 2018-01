Zusätzliche Polizeistreifen in der Cottbuser Innenstadt

Unbekannte greifen Flüchtlinge an, Jugendliche aus Syrien attackieren ein Ehepaar und immer wieder Auseinandersetzungen auf dem Stadthallenvorplatz: Als Konsequenz aus solchen Vorfällen verstärkt Cottbus nun die Polizeipräsenz in der Innenstadt deutlich.

Angesichts der jüngsten Gewaltvorfälle in Cottbus wird von Donnerstag an die Polizeipräsenz in der Innenstadt erneut deutlich erhöht. Täglich werden dann drei bis vier Doppelstreifen zusätzlich im Bereich des Stadthallenvorplatzes und des Puschinkparks unterwegs sein.