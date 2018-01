Dabiran zufolge nahmen mehr als 100 Menschen an der Demonstration teil. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, sprach von 70 bis 75 Teilnehmern. Auf Plakaten der Demonstranten stand nach Angaben von Dabiran unter anderem "Weg mit Ruhani! Weg mit Chamenei!" und "Die iranische Bevölkerung will ein Ende der religiösen Diktatur".

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin haben Gegner der iranischen Führung für einen Systemwechsel in dem Land demonstriert. Die Welt müsse die Proteste unterstützen, die sich im ganzen Iran ausgebreitet hätten, forderte der Deutschland-Sprecher des Nationalen Widerstandsrats Iran, Javad Dabiran, am Mittwoch. Der Regimewechsel sei in Reichweite.

Ebenfalls am Dienstag wurde laut Polizei in Schöneberg ist eine Frau von einem Persisch sprechenden Mann mit dem Tode bedroht worden, weil sie Informationsmaterial über die aktuellen Proteste im Iran verteilte. Laut Zeugenaussagen stand die 34-Jährige auf der Hauptstraße und verteilte ihre Flyer, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Nach der Drohung habe er versucht, ihr die Broschüren zu entreißen, wobei er sie leicht an der Hand verletzte. Nachdem ein Passant einschritt, verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Der Staatsschutz ermittelt.