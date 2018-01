dpa/Bernd Settnik Video: Brandenburg aktuell | 22.01.2018 | Ismahan Alboga | Bild: dpa/Bernd Settnik

Vorfälle bei Demo in Cottbus - Innenminister verurteilt Übergriffe auf Journalisten

22.01.18 | 16:06 Uhr

Die Straftaten bei der Demonstration in Cottbus am Samstag müssten "sehr streng geahndet werden", betont Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Bei der Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik des Bundes gab es Attacken auf Berichterstatter.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat Übergriffe auf Journalisten während einer Demonstration am Wochenende in Cottbus verurteilt. Am vergangenen Samstag war in der Stadt gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung demonstriert worden. Sowohl von Seiten der Redner als auch von Personen aus der versammelten Menschenmenge heraus war es zu verbalen Attacken gegen Medien und gegen einzelne Journalisten, auch vom rbb, gekommen. Zudem gab es körperliche Angriffe auf Berichterstatter.

Es müsse "sehr streng geahndet werden, was dort an Straftaten eine Rolle" spiele, so Schröter. "Ich denke, die Polizei hat sehr erfolgreich die Dinge aufgeklärt." Jetzt liege der Ball bei den Staatsanwaltschaften. Auch weitere Konflikte zwischen Deutschen und Ausländern vom Wochenende müssten strafrechtlich verfolgt werden. Die Sicherheitskräfte hätten die Lage in der Stadt im Griff, sagte der Innenminister dem rbb. "Man weiß allerdings, dass wir hier ein ganzes Bündel von Maßnahmen für Cottbus auf den Weg bringen müssen. Das ist aber nicht nur und nicht vordergründig Aufgabe der Landespolitik, sondern hier ist auch die Stadt gefordert, und zwar sehr nachhaltig."

Angriffe auf Journalisten bei Demo

Bei der Demonstration am Samstag waren zwei Journalisten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, schubste ein 44 Jahre alter Mann eine auf einer Bank stehende Journalistin, die gerade Fotos machte. Die Frau konnte sich abfangen und blieb unverletzt. Fast zeitgleich rempelte ein 25-Jähriger einen Journalisten an. Dadurch fiel das Handy des Journalisten zu Boden und wurde beschädigt. Die Polizei konnte beide Tatverdächtige stellen. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung. Gegen den rbb wurden bei der Versammlung Beleidigungen skandiert und Drohungen gegen anwesende Reporter ausgesprochen. Die Demonstration war vom Verein Zukunft Heimat angemeldet worden. Es nahmen Brandenburger AfD-Politiker und zahlreiche bekannte Rechtsextremisten teil.



Reaktion auf Gewaltvorfälle

Erneute Konflikte in Cottbus