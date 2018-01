Clara Maria Wengler war bis zum Sommer Lehrerin an der Ferdinand-Freiligrath-Schule in Berlin-Kreuzberg.

Ich habe Freude an meinem Beruf, wenn ich sehe, dass sich Schüler weiterentwickeln. Besonders wenn es Schüler sind, die mit einer schwierigen Lernbiografie an einer integrierten Sekundarschule ankommen, die womöglich den Glauben an sich verloren haben und große Probleme im Lernen haben. Wenn ich dann sehe, wie man so einer jungen Persönlichkeit Mut machen kann, so dass sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiterkommt und daran glaubt, dass sie etwas aus ihrem Leben machen kann - das sind die schönsten Momente für mich!

Das bedeutet natürlich eine Begleitung über einen längeren Zeitraum. Das ist dann nicht die einzelne Deutschstunde, sondern eher das, was man als Klassenlehrer tut: den Schüler insgesamt zu begleiten in dieser aufregenden Pubertätszeit, die so wichtig ist und Weichen für das spätere Leben stellt.