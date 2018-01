Bio ist nicht gleich Bauernhof-Idylle: 90 Prozent der Bio-Legehennen in Brandenburg leben in Großbetrieben mit 30.000 Tieren und mehr, das ergeben rbb-Recherchen. Das ist rechtlich sogar möglich, dank großzügiger Auslegung der EU-Bioverordnung durch deutsche Behörden. Von Ute Barthel

Zuvor hatte sich Brandenburgs Bauernpräsident Wendorff am Montag ähnlich wie Woidke geäußert: Die große Nachfrage nach Bio-Eiern könne nicht allein mit kleinen Betrieben gedeckt werden, sagte er. Die Haltung von Bio-Legehennen in großen Stallanlagen bezeichnete er als unproblematisch.

Das sieht der regionale Bio-Verband "Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau" (FÖL) anders. Die Fördergemeinschaft kritisiert die Haltung von zehntausenden Hennen in sogenannten Abteil-Ställen.

"Die ganze Biobranche, und dabei federführend die Anbau-Verbände, sagt, das war ein Irrweg", sagte FÖL-Geschäftsführer Michael Wimmer dem rbb. "Wenn ich 21.000 Hennen in einem Stall habe, dann heißt das, die drängen sich in den Auslauf mit dem Ergebnis, dass es nach wenigen Wochen total kahlgefressen ist, dort ist kein grüner Halm mehr. Und: In diesem Staub-Kot-Bad tummeln sich Krankheitskeime, Bakterien, Flöhe, etc., die auch gesundheitsbedenklich sind."