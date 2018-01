Bild: dpa/Carstensen

LKA ermittelt - Linksautonome erhalten Drohbriefe

08.01.18 | 19:38 Uhr

Linksautonome haben offenbar kurz vor Weihnachten Briefe von Unbekannt erhalten. Der Absender droht, ihre Daten an die Polizei oder Rechtsextreme weiterzugeben. Aus Sicht der Linksautonomen ist längst klar, von wem die Briefe stammen.

Nach Angaben der Plattform Indymedia haben Berliner Linksautonome Briefe bekommen, in denen ein fiktiver Absender mit der Weitergabe ihrer Adressen oder Fotos droht.

Zwei Tage vor Heiligabend, am 22. Dezember vergangenen Jahres, seien die Briefe in einschlägigen Treffpunkten eingegangen, berichtet Indymedia. Der mehrseitige Brief mit Fotos und vollen Namen von 42 Personen sei mit dem Absender eines "Zentrum für politische Korrektheit" versehen - Anspielung auf den Namen der Aktivistengruppe "Zentrum für politische Schönheit".



In dem Schreiben werde gedroht, die Liste an Rechtsextreme oder die Polizei senden zu wollen. Die Adressaten zeigen sich alarmiert, denn der Absender nutze teilweise Lichtbilder aus erkennungsdienstlichen Behandlungen des Berliner Landeskriminalamts und Informationen aus Ermittlungsakten. Auf Indymedia wird gemutmaßt, der Staatsschutz stehe hinter der Aktion - von einem "Racheakt" ist die Rede. Nach dem Hamburger G20-Gipfel hatte die Polizei Fotos mutmaßlicher Randalierer veröffentlicht. Daraufhin stellte die Autonomen-Gruppierung Rigaer94 Fotos von Polizeibeamten ins Netz.

Landeskriminalamt ermittelt seit einer Woche

Die Polizei bestätigte rbb|24, dass in der Sache ermittelt werde. Pressesprecher Stefan Petersen erklärte, seit der vergangenen Woche lägen die Briefe vor und das LKA ermittle. Zudem habe auch der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses sich in seiner Sitzung am Montag mit dem Thema befasst. Mehr könne er mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Die Berliner Morgenpost berichtet, der Linken-Abgeordnete Hakan Tas habe die Sache im Innenausschuss thematisiert. Auf die Anfrage des Politikers habe Innenstaatssekretär Torsten Akman die Ermittlungen ebenfalls bestätigt, mehr aber nicht sagen wollen.

Linksautonome: Erwähnte Daten nur der Polizei bekannt

Auf die Drohbriefe folgte deren Veröffentlichung auf Indymedia auf dem Fuße: Persönliche Daten der Adressaten sind ausgeschwärzt, Fingerabdrücke auf den Briefen penibel eingefärbt. In dem Schreiben ist der Absender "Zentrum für politische Korrektheit, Unterm Berg 1 in 12345 Berlin" genannt. "Wir haben Euren Fahndungsaufruf sehr Aufmerksam verfolgt und wollen uns solidarisch zeigen" heißt es darin, und weiter: "Ob das jetzt an die Identitären die AN's an Bullen oder wen auch immer geht liegt nicht bei uns … Eure Gesichter Namen Adressen Fahrzeuge Eltern Geschwister sind sehr lange schon bekannt." Laut Indymedia habe eine Auswertung "durch einen Teil der Betroffenen" bestätigt, die Informationen könnten ausschließlich "'szenekundigen' Beamten des Staatsschutzes" bekannt gewesen sein. Sie bezögen sich auf einen Zeitraum von zehn Jahren. Auch, weil erkennungsdienstliche Fotos und Informationen aus Ermittlungsakten erwähnt worden seien, sei sicher, "dass das Schreiben von der Berliner Polizei erstellt und verschickt wurde."