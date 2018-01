Der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SPD) soll zu Unrecht zwei Gehälter kassieren, weil er rechtswidrig in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Das berichtet am Dienstag das ARD-Magazin "Report Mainz", das der SWR produziert.

Demnach wurde Lütke Daldrup in den einstweiligen Ruhestand versetzt, weil er von der Senatsverwaltung in die Chefetage des Flughafens BER wechselte. Obwohl er dort monatlich rund 33.000 Euro verdient, bekommt er aufgrund der Ruhestandsversetzung zusätzlich noch ein staatliches Ruhegehalt von derzeit mehr als 1.300 Euro pro Monat.



Wie "Report Mainz" berichtet, bewerten Staatsrechtler diese Praxis als rechtswidrig. Der Bund der Steuerzahler gehe von einem Millionenschaden für die Steuerzahler aus, weil auch in weiteren Bundesländern politische Beamte rechtswidrig in den einstweiligen Ruhestand versetzt würden.