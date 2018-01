rbb/Brandenburg aktuell Audio: Antenne Brandenburg | 21.01.2018 | Sebastian Schiller | Bild: rbb/Brandenburg aktuell

Konflikte zwischen Deutschen und Ausländern - Erneut Auseinandersetzungen in Cottbus

21.01.18 | 12:27 Uhr

Am Freitag hatte Innenminister Schröter für Cottbus einen vorläufigen Aufnahmestopp für Flüchtlinge verkündet. Am Samstag ist es in der Brandenburger Stadt wieder zu Auseinandersetzungen gekommen - die Gewalt ging laut Polizei diesmal von Deutschen aus.



Ungeachtet hoher Polizeipräsenz bleibt die Lage in Cottbus im Südosten Brandenburgs angespannt. In der Nacht zum Sonntag kam es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Ausländern. Auf einer Geburtstagsfeier gerieten eine 18-jährige Deutsche und ein 18 Jahre alter Syrer aneinander, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Beamten erteilten Platzverweise und nahm zwei Personen in Gewahrsam, weil sie dem nicht folgten. Die 18-Jährige griff daraufhin die Polizisten an.



Wenige Stunden später kam es in der Innenstadt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen fünf Deutschen und zwei laut Polizei unbekannten, ausländisch aussehenden Personen. Ein Deutscher habe dann einen der Ausländer geschubst, einer der Ausländer sprühte Reizgas. Anschließend ergriffen die beiden Ausländer die Flucht. Cottbus war zuletzt mehrfach wegen Auseinandersetzungen zwischen deutschen und syrischen Jugendlichen in die Schlagzeilen geraten. Am Freitag hatte das brandenburgische Innenministerium angeordnet, zunächst keine weiteren Flüchtlinge aus der zentralen Aufnahmeeinrichtung des Landes nach Cottbus zu schicken.

Mehr zum Thema rbb/Carolin Haentjes Cottbus - Hunderte folgen Aufruf zu rechter Demonstration Hunderte Menschen folgten dem Demonstrationsaufruf eines rechten Vereins in die Cottbuser Innenstadt. Während der Reden von AfD-Politikern kam es zu verbalen Ausfällen. Zudem wurde gegen einen Feuerwehrmann ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Am Samstag hatten rund 700 Menschen an einer Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung teilgenommen. Zu der Demonstration hatte der Verein "Zukunft Heimat" aufgerufen.



An der Demonstration beteiligten sich auch Anhänger der rechtspopulistischen AfD. Als Rednerin trat die Vize-AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Birgit Bessin, auf. Sie sprach laut einer Mitteilung "von einer unerträglichen Belastung" durch Flüchtlinge. "Es geht um Gewalt, die derzeit vor allem von syrischen Jugendlichen ausgeht", sagte sie.

Angriffe gegen Journalisten

Bei der Demonstration waren auch zwei Journalisten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, schubste ein 44 Jahre alter Mann eine auf einer Bank stehende Journalistin, die gerade Fotos machte. Die Frau konnte sich abfangen und blieb unverletzt. Fast zeitgleich rempelte ein 25-Jähriger einen Journalisten an. Dadurch fiel das Handy des Journalisten zu Boden und wurde beschädigt. Die Polizei konnte beide Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe stellen. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung. Gegen den rbb wurden Beleidigungen skandiert und Drohungen gegen anwesende Reporter ausgesprochen. Anmerkung der Redaktion: Die Kommentarfunktion für diesen Beitrag wurde geschlossen.