Gedenken an 1967 in Berlin erschossenen Studenten

Wieland sagte weiter, welche Versäumnisse es diesbezüglich gegeben habe, sei ihm erst in jüngster Vergangenheit klar geworden, als er mit Ohnesorgs Sohn Kontakt hatte. "Es gab nie eine Entschädigung für die Familie; es fehlt immer noch eine Entschuldigung des ganzen Senates", auch wenn es inzwischen eine Entschuldigung des heutigen Justizsenators Dirk Behrendt (Grüne) gebe. "Da ist noch eine Menge zu machen", so der Grünen-Politiker Wieland, der lange Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und anschließend des Bundestags war.

Mehr als 50 Jahre nach der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg in West-Berlin am 2. Juli 1967 hat Berlins früherer Justizsenator Wolfgang Wieland (Grüne), gefordert, einen Platz nach Ohnesorg zu benennen.

Ohnesorgs Sohn Lukas hatte der Berliner Polizei im vergangenen Mai die Ermordung seines Vaters und die Vertuschung der Tat vorgeworfen. Der Todesschütze, der 2014 verstorbene Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras, gilt bis heute als unschuldig.

Der Tod Ohnesorgs gilt als einer der Auslöser für die Radikalisierung der Studentenbewegung. Kurras wurde 1971 rechtskräftig freigesprochen. 2009 wurde bekannt, dass er SED-Mitglied und inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit war. Ein daraufhin im Fall Ohnesorg eingeleitetes Ermittlungsverfahren wurde im November 2011 eingestellt.

Der frühere Berliner Justizsenator Wieland war 1967 selbst auf der Demonstration gegen den Schah-Besuch, bei der Ohnesorg getötet wurde. Er habe damals "das erste Mal solche Polizeigewalt erlebt, die völlig aus dem Ruder lief, gerichtet gegen friedliche Studenten", sagte Wieland heute im Rückblick. Er sei dann vorübergehend just in den Garagenhof geflüchtet, in dem Ohnesorg später erschossen wurde. Als sich am nächsten Tag die Nachricht von Ohnesorgs Tod verbreitete, hätten alle das Gefühl gehabt, "das hättest auch du sein können", schilderte Wieland dem "Parlament".