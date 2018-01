Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 24.01.2018 | 22:27 Uhr

Es ist das Wesen von Polemik, die Argumentation belieibig zu drehen, bis es passt.

Da wird gegen das angebl. Bauchaos gewettert, so, als wäre der Tram-Ausbau die einzige Investition in Berlin überhaupt, die mit der Straße zu tun hat und dann wird ein fingiertes Bild in Szene gebracht, auf der der TramBETRIEB als stauverursachend dargestellt wird.



Vielleicht sollte sich die FDP mit sich selbst einig werden, wie sie denn argumentiert:

a) dass eine hervorragende VerkehrsINVESTITION in Berlin nicht sein soll

b) dass ein Verkehrsmittel, das mehr als achtzig Autos ersetzt, aber nicht länger ist als zwölf davon, angeblich ineffektiv für die Verkehrsbewältigung sei.



So kann nur argumentieren, wer zwischen Verkehr ersten Grades und Verkehr zweiten Grades unterscheidet.

Verkehr ersten Grades, an dem sich alles andere auszurichten habe: der Autoverkehr

Verkehr zweiten Grades, der sich nach Ersterem gefälligst zu richten habe: alle anderen Verkehrsarten.



Das Ergebnis ist bekannt.