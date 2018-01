TFG Berlin Mittwoch, 10.01.2018 | 10:21 Uhr

Liebe Jungs und Mädels von der FDP: Macht doch mal den Vorschlag, die Bürgerämter am Wochenende zu öffnen. Das wäre endlich mal was Konstruktives und nicht immer wieder dieser alberne Quatsch von der Förderung der Wirtschaft auf Kosten der Knochen der Menschen, die in diesem Staat immer länger und für immer weniger Geld in die Arbeit getrieben werden.