Fehlender Rettungsweg in der Schule

Schon seit 15 Jahren ist bekannt, dass in der Anna-Lindh-Grundschule in Berlin-Wedding ein zweiter Rettungsweg für den Brandfall fehlt. Doch passiert ist nichts - bis eine Siebenjährige einschreitet.

Das 2. Obergeschoss in der Anna-Lindh-Grundschule in Berlin-Wedding ist vorerst für den Unterricht gesperrt. Grund ist ein Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Berlin, den eine siebenjährige Schülerin und das Bezirksamt Mitte führten - und den die Schülerin gewann, wie ihr Anwalt rbb|24 am Freitag mitteilte.

Sie war im Herbst vergangenen Jahres gegen den Träger der Schule - das Bezirksamt Berlin-Mitte - wegen eines fehlenden zweiten Fluchtweges vorgegangen. Das Mädchen wollte den Träger verpflichten, sie nicht "unter Gefahr für Leib und Leben ohne zweiten Rettungsweg im Brandfall" zu unterrichten. Es handelte sich dabei nicht um eine Klage, sondern um einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Der Antrag endet stets mit einem Beschluss.