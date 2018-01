Führungsstreit in der Berliner SPD-Fraktion schwelt weiter

Klausur in Hamburg ab Freitag

Der Bau günstiger Wohnungen und die Zukunft der S-Bahn - diese Themen wollen die 38 Berliner SPD-Abgeordneten bei ihrer Fraktionsklausur in Hamburg beraten. Zugleich tobt hinter den Kulissen ein handfester Streit um den Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh. Von Jan Menzel

Äußerlich gibt sich Raed Saleh, Fraktionschef der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, gelassen. Vor einigen Wochen hatten 14 Mitglieder der Fraktion in einem Brandbrief offen mit ihm und seiner Arbeit abgerechnet. Ein absolutes Novum in der jüngeren Geschichte der Berliner SPD. Doch Saleh bemüht sich seitdem, mit jedem Wort und jeder Geste, den Konflikt zu relativieren: "Es ist keine Majestätsbeleidigung, wenn man eine andere Auffassung hat." Kritik, sagt der 40-Jährige, sei für ihn kein Grund, sich in die "Schmollecke" zurückzuziehen.

Das klingt wie eine Mischung aus "Halb so wild" und "Alles im Griff". Tatsächlich haben sich nicht nur die 14 Abgeordnete offen gegen ihren Chef gestellt. Rechnet man noch die Sympathisanten der Briefeschreiber dazu, dann ist klar, dass der Riss ziemlich genau durch die Mitte der Fraktion verläuft. Und die Vorwürfe treffen den Fraktionsvorsitzenden ins Mark.