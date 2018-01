Brandenburgs Verfassungsschutz bekommt einen neuen Chef: Der bisherige Leiter der zentralen Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadt , der 46-jährige Jurist Frank Nürnberger, wird das Amt zum 1. Februar übernehmen, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam. Das Kabinett habe den Personalvorschlag einstimmig gebilligt. Der bisherige Verfassungsschutzchef, der Jurist Carlo Weber, ist zum Jahresende in den Ruhestand gegangen. Der märkische Verfassungsschutz hat derzeit 102 Mitarbeiter.

Frank Nürnberger wurde am 23. März 1971 in Kölleda in Thüringen geboren. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er an der Universität Potsdam Rechtswissenschaften und legte 1997 die zweite juristische Staatsprüfung ab. Seine berufliche Laufbahn begann 1998 in der sächsischen Justizverwaltung, 2002 wechselte er in die Straßenbauverwaltung nach Brandenburg. Nach verschiedenen weiteren Stationen übernahm er im Juli 2013 die Leitung der ZABH in Eisenhüttenstadt.