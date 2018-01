dpa/Bernd Settnik Audio: rbb | 03.01.2017 | Amelie Ernst | Bild: dpa/Bernd Settnik

Bisheriger Erstaufnahme-Leiter in Brandenburg - Frank Nürnberger soll Verfassungsschutzchef werden

03.01.18 | 13:47 Uhr

Bisher leitet Frank Nürnberger die Erstaufnahme für Asylbewerber in Brandenburg - jetzt soll er einen neuen Job übernehmen: den Chefposten beim Verfassungsschutz. Schon im Februar könnte Nürnberger wechseln.

Der Chef der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt, Frank Nürnberger, soll neuer Leiter des Verfassungsschutzes in Brandenburg werden. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Innenminister Karl-Heinz Schröter habe dem Kabinett einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, so das Ministerium. "Die Zustimmung des Kabinetts vorausgesetzt, könnte Nürnberger sein neues Amt in Potsdam am 1. Februar antreten." Nürnberger würde damit auf Carlo Weber folgen, der kürzlich in den Ruhestand verabschiedet worden war.

"Einer unserer besten Leute"

"Frank Nürnberger ist einer unserer besten Leute", lobte Innenminister Schröter den 46-Jährigen. "Seit Juli 2013 leitet er die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt. Das ist angesichts der Entwicklung der Lage in den letzten Jahren mit Sicherheit einer der schwersten Jobs, die dieses Land zu vergeben hatte. Diese Aufgabe hat er hervorragend gemeistert." Nürnberger studierte er an der Universität Potsdam Rechtswissenschaften und war zunächst in der Justizverwaltung in Sachsen tätig. 2002 wechselte er in die Straßenbauverwaltung nach Brandenburg. 2013 übernahm er der Leitung der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadt, die mit der Zentrale und mehreren Außenstellen die Erstaufnahme von Asylbewerbern in Brandenburg organisiert.

Weber fordert mehr Befugnisse

Nürnberger zeigte sich am Mittwoch überzeugt, die "gerade in der heutigen Zeit großen Herausforderungen" an den Verfassungsschutz meistern zu können. In Brandenburg verfügt der Verfassungsschutz derzeit über rund 100 Mitarbeiter und kümmert sich unter anderem um Rechtsextremismus und Islamismus.



In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur forderte der bisherige Verfassungsschutzchef Weber kurz vor Jahresende, die Befugnisses des Verfassungsschutzes in Brandenburg zu erweitern. "Da geht es zum Beispiel um den Einsatz von Technik zur Ortung von Mobiltelefonen, Bestandsdaten der Telekommunikations-Unternehmen und Auskünfte von Kreditinstituten, um Extremismus und Terrorismus wirksam entgegen zu treten. Die Zeiten haben sich geändert - die Rechtslage muss dem Rechnung tragen."

