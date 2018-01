In einem Offenen Brief an Senat und Universitätsleitung protestierte Ates am Dienstag dagegen, dass der Beirat des geplanten Instituts nur mit Vertretern konservativer Islamverbände besetzt ist. Diese würden nur einen Bruchteil der Muslime in Deutschland repräsentieren und zumeist aus dem Ausland finanziert. Die Gründerin der liberalen Ibn Rushd-Goethe-Moschee kritisierte, jahrelang habe die Politik sich gewünscht, dass sich die liberalen Muslime in Deutschland organisierten. Nun gebe es verschiedene Organisationen und keine von ihnen werde einbezogen.