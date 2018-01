Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Situation in der Justiz erneut kritisiert. Es könne nicht sein, dass Angeklagte wegen personeller Engpässe bis zu acht Monate auf ihr Gerichtsverfahren warten müssten und weitere Straftaten begehen könnten, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Besonders bei der Staatsanwaltschaft bestehe akuter Personalbedarf: "Die Akten stapeln sich!"

War auch Personalmangel Schuld an der Flucht der Häftlinge aus Plötzensee? Laut Gewerkschaft der JVA-Beschäftigten fehlt es in Berliner Gefängnissen grundsätzlich an Personal. Auch in der JVA Moabit, so Leiterin Anke Stein. Doch das soll sich jetzt ändern.

Auch die Lage in Berliner Gefängnissen kritisierte der Landesverband erneut. So sei die Haftanstalt Moabit seit Jahren überbelegt. Bei der momentanen Auslastung sei die Einrichtung "nicht mehr handlungsfähig und rechtssicher", hieß es. Jendro forderte, den "Hilferuf" des Verbandes durchaus ernst zu nehmen. "Es geht um die Sicherheit in unserer Stadt."

Behrendt räumte zwar erneut ein, dass es ein Personalproblem gebe, weil derzeit 180 Stellen unbesetzt sind. Abhilfe sei aber bereits auf dem Weg: Noch bis Ende Februar kommen 50 frisch ausgebildete Vollzugsbedienstete hinzu, 120 insgesamt in diesem Jahr. Eine 100-prozentige Sicherheit in dem Sinne, dass es keine Vorfälle zwischen Gefangenen mehr gebe, könne aber niemand garantieren.

In dem Brief der Strafvollzugsgewerkschaft ist auch von verfassungswidrigen Unterbringungen in Moabit die Rede und von baulichen Mängeln. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) wies diese Vorwürfe am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses zurück. Es gebe derzeit keinen einzigen Fall von verfassungswidriger Unterbringung in Berliner Gefängnissen. Zu kleine Zellen mit offener Toilette gehörten der Vergangenheit an.

Behrendt war zuletzt wegen Fluchten von Gefangenen unter Druck geraten. Im Fall der vier aus der JVA Plötzensee ausgebrochenen Strafgefangenen erklärte er am Mittwoch, dass gegen sie Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Gefangenenmeuterei gestellt worden sei. Die Flucht an sich - also der Drang nach Freiheit - ist nicht strafbar.

Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt wegen möglicher Gefangenen-Befreiung. Gegen drei Bedienstete, die an dem Fluchttag die Aufsicht in der Werkstatt führten, seien Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Untergebracht seien die Ausbrecher nun in den Gefängnissen Tegel und Heidering. Sie seien zuvor vernommen worden, erklärte Behrendt. Der erste Ausreißer, der sich stellte, habe gemeint, er habe wenig Anteil an dem Ausbruch. Er will das Loch in der Wand vorgefunden haben. "Wir können nicht alles für bare Münze nehmen", so Behrendt.



Die Vier hatten sich nach Weihnachten aus einem Nebenraum der Kfz-Werkstatt in der Anstalt mit Hammer und Flex über einen Lüftungsschacht den Weg nach draußen gebahnt. Drei stellten sich selbst, einer wurde festgenommen. Zudem verschwanden fünf Männer aus dem offenen Vollzug. Von ihnen fehlt noch einer.