Die Chef-Sondierer von CDU, CSU und SPD haben einen Durchbruch erzielt: Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz empfehlen ihren Parteien, Gespräche für eine neue Große Koalition aufzunehmen. Bis Ostern solle eine neue Regierung stehen, sagte CSU-Chef Seehofer am Freitag in Berlin. Auch der SPD-Vorstand hat sich nach Abschluss der Sondierungsgespräche mit breiter Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Ob es tatsächlich zu Koalitionsverhandlungen kommt, hängt vom SPD-Sonderparteitag am 21. Januar ab - der muss zustimmen. Bei einem Nein der SPD stünden Neuwahlen bevor.

Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen: