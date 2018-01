Wohnungsbau ist ein wichtiges Thema in Berlin - und auch in den Koalitionsverhandlungen. Der Regierende Bürgermeister, Mitglied im SPD-Verhandlungsteam, sieht den Bund in der Pflicht. CDU-Landeschefin Grütters aber meint, zunächst müsse der Senat selbst handeln.