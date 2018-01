Als Beispiel nannte der SPD-Politiker am Montagabend im rbb den sozialen Wohnungsbau. "Das spielt in ganz Deutschland eine Rolle, aber ganz besonders in den großen Städten und Berlin", sagte Müller in der Abendschau. In den Koalitionsvertrag gehöre eine konkrete Summe, mit der dieser Bereich künftig gefördert werde. Wie hoch die Förderung ausfällt, müsse nun mit der Union ausgehandelt werden, so Müller weiter.