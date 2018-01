Der Groß Glienicker See in Potsdam könnte bald wieder komplett für Fußgänger zugänglich sein. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, hat die Enteignungsbehörde des Landes Brandenburg "im Sinne eines offenen Uferweges" entschieden. Das Innenministerium habe der Landeshauptstadt mitgeteilt, dass es ihr ein drei Meter breites Wegerecht über ein Grundstück am Ufer des Sees einräume, heißt es in der Mitteilung weiter. Einige Anwohner hatten seit Jahren Teile des Weges gesperrt.



"Ich freue mich über die Entscheidung zu unseren Gunsten", sagte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) der Mitteilung zufolge. "Ich kann nur jeden Eigentümer von Uferflächen auffordern, sich mit uns gütlich zu einigen und somit endlich den rechtsgültigen Bebauungsplan anzuerkennen."