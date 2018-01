Im Tiergarten entführter Vietnamese muss lebenslang in Haft

Korruptionsprozess in Hanoi

Die Entführunge eines vietnamesischen Geschäftsmanns sorgte im Sommer für eine diplomatische Krise. Das Auswärtige Amt sprach von "Menschenraub". Nun erhielt der Mann eine Haftstrafe. In einem weiteren Verfahren könnte allerdings doch noch die Todesstrafe verhängt werden.

Der Vorwurf der Misswirtschaft wurde mit 14 Jahren Haft bestraft, die Verurteilung wegen Unterschlagung wurde mit einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, wie die staatliche Nachrichtenwebsite "VNExpress" berichtete. Mit dem Strafmaß blieb der Richter unter der Höchststrafe. Dem 52-Jährigen hatte in dem Verfahren ein Todesurteil gedroht. 21 Mitangeklagte wurden in dem Verfahren zu Strafen zwischen 30 Monaten auf Bewährung und 22 Jahren Haft verurteilt, unter ihnen das ehemalige Politbüro-Mitglied Dinh La Thang. Er muss für 13 Jahre ins Gefängnis.

Der aus Berlin entführte vietnamesische Geschäftsmann Trin Xuan Thanh ist in seiner Heimat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Richter habe den ehemaligen KP-Funktionär und früheren Chef des Staatskonzerns PetroVietnam Constructions (PVC) der Misswirtschaft und Unterschlagung für schuldig befunden, berichteten Staatsmedien am Montag. Der Entführungsfall sorgte für eine ernste diplomatische Krise.

Die internationale Presse war von dem Prozess ausgeschlossen. Am Mittwoch muss sich Thanh in einem weiteren Verfahren vor Gericht erscheinen. In dem Fall droht im wegen Unterschlagung von Staatsgeldern erneut die Todesstrafe.



Thanh, der in Deutschland Asyl beantragt hatte, war nach Angaben der deutschen Behörden Ende Juli vom vietnamesischen Geheimdienst aus dem Berliner Tiergarten verschleppt und nach Vietnam gebracht worden. Das Auswärtige Amt sprach von "Menschenraub" und "Entführung".