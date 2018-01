Mit neuen Gesetzen will Berlin mehr Verkehrssicherheit schaffen. Erreicht werden soll das auch mit höheren Bußgeldern für Radfahrer - so fordert es jedenfalls der Chef der Senatskanzlei, Böhning. Ein Vorschlag, der die Radfahrerlobby auf die Palme bringt.

Berlin will mit einem neuen Gesetz und einer Bundesratsinitiative die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen - und dabei auch höhere Bußgelder für Radfahrer durchsetzen. Der Chef der Senatskanzlei, Björn Böhning (SPD), fordert in einem Brief härtere Strafen für "Verstöße gegen die Radwegebenutzungspflicht" - also zum Beispiel gegen Fahrradfahrer, die auf Gehwegen unterwegs sind. Böhning zufolge soll damit erreicht werden, dass Radfahrende einerseits weniger Unfälle erleiden und sich andererseits verantwortungsbewusster verhalten.

Um die Verstöße besser ahnden zu können, schlägt der Chef der Senatskanzlei vor, die Fahrradstreifen der Berliner Polizei aufzustocken. Außerdem bekämen die Ordnungsämter der Bezirke mit dem neuen Doppelhaushalt mehr Geld für Personal, das auch für Kontrollen

eingesetzt werden könnte, sagte der SPD-Politiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Verstärkt geahndet werden müsse es auch, wenn Autos unerlaubt in zweiter Reihe parken. Auch eine Helmpflicht für Kinder solle eingeführt werden, so Böhning.