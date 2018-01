Seit Tagen gehen Menschen im Iran auf die Straße, um gegen das Regime zu demonstrieren. Hunderte haben sich nun in Berlin solidarisch gezeigt. Bei einer Kundgebung auf dem Pariser Platz richtete der Veranstalter Forderungen an die Bundesregierung.

Bei einer Kundgebung auf dem Pariser Platz in Berlin-Mitte haben am Samstag mehrere hundert Menschen ihre Solidarität mit den Protesten im Iran zum Ausdruck gebracht. Der Veranstalter der Demonstration, Javad Dabiran vom Nationalen Widerstandsrat Iran, sprach von etwa 1.300 Teilnehmern. Zahlen der Polizei liegen bislang nicht vor. In 23 Reisebussen seien auch Teilnehmer aus Hannover, Hamburg, Köln und anderen Regionen Deutschlands angereist, sagte Dabiran. Auch in Hamburg gab es am Samstag eine Demonstration gegen das iranische Regierungssystem.

Während der Kundgebung in Berlin hielten einige der Teilnehmer Bilder von Menschen hoch, die bei den Demonstrationen im Iran getötet worden sein sollen. Ihr Protest richtete sich gleichermaßen gegen den als reformorientiert geltenden Staatspräsidenten Hassan Ruhani und den religiösen Führer des Landes, Ajatollah Chamenei. Auf den Transparenten standen Slogans wie "Nieder mit Ruhani, nieder mit Chamenei" oder "Es lebe die Freiheit". Der Protestzug zog vom Pariser Platz vor das Kanzleramt. Nach Angaben der Polizei verlief alles friedlich.