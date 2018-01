Morgens in der Grundschule, abends vor der Kamera des Youtube-Kanals "Der Volkslehrer": Nikolai N. spricht in seinen Videos davon, dass das weiße Europa bedroht sei. Er hetzt gegen Politiker und behauptet, Deutschland sei vom U.S.-Militär besetzt. Inzwischen ist er freigestellt von seiner Arbeit in Berlin-Gesundbrunnen, doch seine Verschwörungstheorien sind in dem einen oder anderen Kopf seiner Schüler womöglich auf fruchtbaren Boden gefallen.

Wenn eine Lehrkraft Verschwörungstheorien verbreitet, ist das ganz besonders bitter, weil die Person ja eigentlich in einem Bildungsberuf arbeitet und dann Falschinformationen verbreitet. Das sollte man in jedem Fall dem Arbeitgeber melden. Da sollte man auch keine falsche Scheu haben und nicht denken, dass man Knöllchen-Horst ist. Es ist eine Bildungseinrichtung, und dieser Lehrer erzählt Kindern Verschwörungstheorien wie zum Beispiel Ebola sei eine Lüge und eine Erfindung der Pharma-Industrie. In dem Fall ist es definitiv angebracht, die nächste Instanz zu informieren oder im Zweifel an den Bildungssenat zu schreiben.

Man überprüft das Gesagte. Man führt eine eigene Recherche durch, recherchiert das mal gegen und fragt sich, wer teilt solche Behauptungen noch? Ist da ein Leitmedium dabei? Sind das verschwörungsideologische Blogs? Wo hat er die Information überhaupt her? In der Regel beziehen solche Verschwörungsideologen ihre Ideen ja auch aus dem Internet und dichten sich selbst noch etwas dazu, damit es in den Rahmen der Verschwörungstheorie passt.

Es haben mich aber auch schon Lehrer angeschrieben und gesagt, sie werden von Schülern mit Verschwörungstheorien konfrontiert. Und wir reden nicht von Schülern der Oberstufe, sondern der Grundschule. Das heißt, dass Eltern ihre Kinder auch schon mit Verschwörungstheorien indoktrinieren. Eltern neigen natürlich dazu, ihre Sicht auf die Welt an ihre Kinder weiterzugeben. Das schließt den Glauben an Verschwörungstheorien nicht aus. Der Glaube an Verschwörungstheorien ist eine Ideologie, die ihre Anhänger verteidigen wie eine Religion. Verschwörungsideologen haben streckenweise auch religiöse Elemente und folgen diversen Weltuntergangsprophezeiungen, etwa dass Jesus aus dem All käme und uns in einer Art Endkampf von dem satanischen System und der geheimen Weltregierung, der NWO, befreien wird. In religiösen Gruppierungen ist es ebenfalls nicht unüblich an Verschwörungstheorien zu glauben, vor allem, wenn man aufgrund seines Glaubens bereits Opfer von Verfolgung und Ausgrenzung geworden ist.

Ja. Die Leute schreiben uns an wegen Artikeln oder Videos, die sie auf Youtube gesehen haben. Es ist auch schon vorgekommen, dass uns Leute geschrieben haben, dass eine Lehrkraft Handzettel von Pegida verbreitet, und den Schülern sagt: "Lest Euch das mal durch. Das ist eigentlich ganz cool". Sie haben dann gefragt, ob da vom Rechtspopulismus abgesehen auch Verschwörungstheorien drinstecken. Verschwörungstheorien lassen sich relativ leicht debunken (entlarven, d. Red.). Es ist auch nicht so, dass wir jedes Mal das Rad neu erfinden müssen. Es gibt klare Gegenbelege für diverse Dinge.

Wir merken gerade, dass in den Kommentarspalten im Internet immer mehr Verschwörungstheorien verbreitet werden. Das heißt, die Leute trauen sich auch immer mehr raus mit ihren Predigten. Das ist wirklich sehr ähnlich, wie in den Strukturen, in denen ich aufgewachsen bin, bei den Zeugen Jehovas. Da hat man auch jede Chance genutzt zu predigen. Das macht man auch heute ganz gern bei Facebook, nur sind es andere Themen. Menschen glauben an solche Theorien, weil sie sich Antworten zum Leben erhoffen, die sie selber nicht finden, die ihnen auch sonst keiner gibt, weil sie sich vielleicht auch nicht trauen, die richtigen Fragen zu stellen.

Unsere Preisverleihung ist immer rund um das letzte Oktoberwochenende und zwar zum Gedenken an Dr. Axel Stoll (bereits verstorbener Berliner Verschwörungstheoretiker). Das ist der mit Neuschwabenland (Stammtisch rechtsextremer Verschwörungstheoretiker, Geschichtsrevisionisten und Antisemiten) und den Reichsflugscheiben (angebliches Weltraumprogramm im Dritten Reich) und dem Hashtag #mussmanwissen. Das hat er immer gesagt. Axel Stoll hat am 30. Oktober Geburtstag. Deswegen machen wir das immer in dieser Zeit zum Gedenken an den Antihelden der Szene.

Lügenpresse auf jeden Fall. Dass die Medienberichterstattung Fake ist, und dass da irgendeine Regierung dahinter steckt. Das ist etwas, das sich nicht nur in der verschwörungstheoretischen Welt abzeichnet. Auch Menschen, die sonst nicht an Verschwörungstheorien glauben, sind der Überzeugung, dass die Presseberichtserstattung nicht so ganz mit rechten Dingen vonstatten geht. Die haben das Vertrauen in den Journalismus und die Presselandschaft verloren. Das ist etwas, was weit verbreitet ist. Dieses grundsätzliche Misstrauen. Das ist die Basis für echt viele Verschwörungstheorien.

Ich glaub' das war schon immer so. Wir hatten früher auch einfach eine größere Akzeptanz von Religion. Die Menschen haben sich früher eher dem Gottgewollten unterworfen oder haben den Schutz in Gott oder in anderen spirituellen Sphären gesucht. Heute verlagert sich das ein bisschen. Ich will nicht sagen, dass das mehr geworden ist, im Gegenteil. Ich erfreue mich auch der hohen Rationalität, die mir begegnet. Es ist ja nicht so, dass lauter Leute in der Welt sind, die nur an Fake News glauben. Mir begegnen mehr Leute, die es nicht glauben als Leute, die es glauben. Da wo früher die Gottheit angerufen oder der Gott verflucht wurde, wird halt jetzt der Regierung geflucht.

Der Mensch neigt nun einfach dazu, sich diese einfachen Antworten zu suchen. Das Gehirn neigt dazu, sich Sachen auszuschmücken, die es nicht weiß, um eine Welt zu schaffen, die es versteht. Das ist ein Prozess, dem wir alle unterworfen sind. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man aber eingreifen. Oft begegnet mir eine News, da sehe ich erstmal nur die Headline und sehe noch nicht, worum es geht. Ich sehe noch keinen Urheber. Es löst eine Emotion in mir aus. Ich bin empört oder aufgeregt. Dann muss ich aber das Hirn gleich anschalten und mich fragen: Wer teilt das? Was ist es? Woher kommt es? - also eine Kurzrecherche machen. Das ist etwas, das würde ich mir wünschen, wenn das dem Internet-User, dem Leser, überhaupt den Menschen in Fleisch und Blut übergeht.