Interview | Hebamme Katharina Falk - "Die Betreuung in den Flüchtlingsheimen reicht nicht aus"

21.01.18 | 08:19 Uhr

Hebammen gibt es zu wenige in Berlin – erst recht in Flüchtlingsheimen. Dabei sind die Bewohnerinnen häufig schwanger oder Mütter Neugeborener. Katharina Falk ist eine von sieben Hebammen, die das Land Berlin jetzt beauftragt hat, Geflüchtete zu versorgen.



Bislang bekamen schwangere oder stillende Frauen in Berliner Flüchtlingsheimen allenfalls Unterstützung von ehrenamtlichen Hebammen. Jetzt steuert das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten gegen und arbeitet dafür mit sieben selbstständigen Hebammen zusammen: Befristet bis Ende 2018 werden Katharina Falk und ihre Kolleginnen Schwangere und junge Mütter in den landeseigenen Unterkünften in Teilzeit betreuen. Für diesen Einsatz werden sie besser bezahlt als üblicherweise von den Krankenkassen.

rbb|24: Frau Falk, wie erleben Sie die Bedingungen, unter denen Schwangere und Mütter von Neugeborenen in Berliner Flüchtlingsunterkünften leben?

Katharina Falk: Das sind ganz schwierige Umstände. Die Schwangerschaft und die ersten Monate mit einem Baby sind eine Zeit, in der Frauen einen Rückzugsort brauchen, um sich auf ihre Mutterrolle einstellen zu können. Das ist in Gemeinschaftsunterkünften mit so vielen Leuten auf kleinem Raum nur schwer möglich. Für die Kinder ist es auch schwer, sich normal zu entwickeln, denn sie sind Lärm ausgesetzt, die hygienischen Bedingungen sind manchmal schlecht. Hinzu kommt, dass viele der Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, traumatisiert sind. Das sind schwierige Startbedingungen für ein Kind, das auf die Welt kommt.

Zur Person LAF Katharina Falk (vorn in der Mitte) ist eine von sieben Hebammen, die im Auftrag des Berliner Flüchtlingsamts Schwangere und Neugeborene in landeseigenen Unterkünften versorgt, erst einmal befristet bis Ende des Jahres. Sie arbeitet seit 2013 als Hebamme in Berlin. Ihre Ausbildung hat sie im Klinikum Neukölln gemacht. 2015 hat sie sich als ehrenamtliche Helferin für Flüchtlinge engagiert. Als Familienhebamme betreut Katharina Falk geflüchtete Frauen über den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Neukölln.

Wie regelt das Land Berlin die Betreuung der werdenden Mütter in den Unterkünften bislang?

Da haben ehrenamtliche Helferinnen, die ausgebildete Hebammen sind, eine wichtige Rolle gespielt. Aber die Betreuung reicht nicht aus – das ist in ganz Berlin so. Auch bundesweit haben wir einen Hebammenmangel. Der verschärft sich aber in Flüchtlingsunterkünften noch, weil dort die Arbeitsbedingungen schwieriger sind als anderswo. Viele der Schwangeren haben schlimme Schicksale. Es ist nicht leicht, Hebammen zu finden, die solche Fälle betreuen.

Welche Schwierigkeiten erleben Sie, wenn Sie mit geflüchteten Frauen arbeiten?

Die Frauen kommen häufig aus Ländern, wo das Gesundheitssystem nicht so gut ausgebaut ist wie bei uns. Deshalb gibt es andere Grunderkrankungen. Viele der Frauen sind traumatisiert. Und dann gibt es das Sprachproblem, weil die meisten noch nicht so gut Deutsch können. Darüber hinaus belasten bürokratische Verfahren und die oft unsichere Zukunft der Familien die Mutter-Kind-Beziehung.

Welche Schicksale lernen Sie durch Ihre Arbeit kennen? Gibt es einen Fall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Ich hatte eine Begegnung, die wesentlich war für meine Entscheidung, als Hebamme für Flüchtlinge arbeiten zu wollen: Im Sommer 2015 habe ich eine hochschwangere Frau vor dem Lageso getroffen, offensichtlich schwer traumatisiert. Sie hatte Wehen und trotzdem stand sie in der Warteschlange, um aufgenommen zu werden. Sie erzählte mir, dass sie ihr ältestes Kind auf der Flucht übers Mittelmeer verloren hat. Schlepper hatten es vom Schlauchboot geworfen, weil es weinte. Sie wollten vermeiden, dass ihr Boot von der syrischen Küstenwache entdeckt und zurückgeholt werden würde. Diese Geschichte hat mich menschlich sehr getroffen.

Konnten Sie der Frau helfen? Wissen Sie, ob sie ihr Baby gut zur Welt bringen konnte?

Das weiß ich leider nicht. Nach dieser Begegnung habe ich sie nicht wieder gesehen. Ich wüsste gern, was aus ihr geworden ist.

Für das Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) werden Sie nun Schwangere in Lichtenberger Unterkünften betreuen. Wie beurteilen Sie die Initiative des LAF, für diese Tätigkeit mit sieben Hebammen Rahmenverträge zu schließen?

Ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung – auch um den Hebammenmangel allgemein zu bekämpfen. Die Vergütung vom LAF ist angemessen. Das ist ein Zeichen an die Hebammen, von denen leider viele ihren Lebensunterhalt mit anderen Jobs verdienen, zurück in ihren eigentlichen Beruf zu kommen. Im Moment haben viele Hebammen irgendwo eine halbe Stelle, um ihre Sozialabgaben zu sichern. Hebamme sind sie dann nur noch nebenberuflich. Der Grund dafür ist, dass eine freiberufliche Hebamme in Vollzeit fast 20 Prozent Rentenversicherung zahlt, dazu 20 Prozent Krankenversicherung und eine sehr hohe Berufshaftpflichtversicherung. Von dem Rest, der dann nach Abzug der Steuern noch übrig bleibt, kann man kaum eine Wohnung bezahlen. Wenn sich an der bislang schlechten Bezahlung etwas ändert, wenn der Lohn angemessener wird, so wie es jetzt das LAF anbietet – dann werden wieder mehr Hebammen Vollzeit in ihren Beruf zurückkehren.

Was kommt ganz konkret auf Sie zu, wenn Sie in den nächsten Wochen Ihre Arbeit in den Flüchtlingsunterkünften beginnen?

Wir werden mit den Sozialdiensten zusammenarbeiten, um erstmal herauszufinden, wie groß der Bedarf eigentlich ist, wie viele Schwangere und Wöchnerinnen es ungefähr in den Unterkünften gibt. Für die Schwangeren macht es Sinn, eine Sprechstunde anzubieten: Wir stellen dann die Schwangerschaft fest, berechnen den Geburtstermin, stellen den Mutterpass aus. Wir nehmen Blut bei der Mutter ab, schauen ob die Babys im Bauch gut wachsen und vermitteln wenn es Probleme gibt an Frauenärzte weiter. Wenn die Kinder dann geboren sind, schauen wir, ob es mit dem Stillen gut klappt, ob die Kinder zunehmen, der Nabel gut verheilt – all das, worum wir uns bei anderen Müttern und ihren Kindern als Hebammen auch kümmern. Das Interview führte Anne Kohlick, rbb|24.