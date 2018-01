rbb-24-nutzer Berlin Mittwoch, 03.01.2018 | 19:30 Uhr

Wenn die Argumente ausgehen, wird einfach die sexistische Karte gezückt. Wie armselig. Machen Sie das in Ihrem restlichen Alltag auch so...?



Wer 16 Jahre hier gelebt hat, offensichtlich mit Abi und begonnenem Studium, belegt, dass eine Ausweisungsverfügung unverhältnismäßig ist - so ein Mensch ist hier längst angekommen und sozialisiert, hat seinen Lebensmittelpunkt hier.



Aber in rechtspopulistisch geprägten Zeiten versucht die ohnehin häufig übergriffige Ausländerbehörde (Verzögern von Dokumentenausgabe, Empathielosigkeit, Abschiebungen bei Nacht, Auseinanderreißen von Familien etc.) Nägel mit Köpfen zu machen. Wenn man es für realistisch hält, dass diese Pianistin wegen ihres gewissen Bekanntheitsgrades eine Besserbehandlung erfährt, dann sollte man zumindest so konsequent von ähnlicher Gesinnung bei der Ausländerbehörde ausgehen: einen mehr oder weniger prominenten Präzedenzfall zu schaffen.