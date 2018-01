Berliner Berlin Dienstag, 09.01.2018 | 17:45 Uhr

Ich dachte der Grund für die Rede ist der vereinte Rücktritt der Senatoren und dem regierenden Bürgermeister wegen Unfähigkeit.

Anstatt wieder die immer gleichen Versprechungen während die Stadt in den letzten 12 Monaten verkommen ist in allen Bereichen und das niemand verantwortet und ausgerechnet die Verursacher hier noch sprechen als ob alles in Ordnung wäre. Herr Müller auch ihr Krankenhausprojekt hat zur Zerstörung geführt, wie auch der Flughafen Tegel auch trotz Bürgerwunsch immer noch nicht behandelt, ICC die teuren Gäste durch Nichtbetrieb abhält, Ait Berlin, S.Bahn ohne Bestellung etc. Wer wird für diesen langfristigen Senatsschaden aufkommen, ja der Überschuss der Steuerzahler.