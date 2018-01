rbb Video: rbb-Fernsehen: "Wie weiter, Herr Woidke?" | 16.01.2018 | 22:15 Uhr | Bild: rbb

Ministerpräsident im rbb-Interview - Woidke will in Cottbus mehr Polizei einsetzen

16.01.18 | 17:00 Uhr

Angesichts der jüngsten Gewaltvorfälle in Cottbus will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke dort mehr Polizisten einsetzen. Das Thema müsse sehr ernstgenommen werden, sagte Woidke am Dienstag im Interview mit dem rbb Fernsehen. Das vollständige Gespräch sehen Sie hier vorab bei rbb|24.

Nach der Gewalt gegen Flüchtlinge und den Attacken von Flüchtlingen auf Bürger will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Polizeipräsenz in Cottbus erhöhen. Die Vorfälle seien "besorgniserregend", sagte Woidke am Dienstag im rbb. Er hoffe nicht, dass sich da etwas "hochschaukelt". "Wir werden dort dringend die Polizeipräsenz weiter erhöhen, und wir werden Sorge dafür tragen, dass sich die Menschen in dieser Stadt weiter sicher fühlen können. Es sind Vorkommnisse, die so nicht vorkommen dürfen. […] Ich glaube, wir sind gut beraten, dieses Thema sehr, sehr ernst zu nehmen."

Im Fernsehen rbb rbb Fernsehen | 16.01.2018 | 22:15 Uhr - Wie weiter, Herr Woidke? Unter dem Titel "Wie weiter, Herr Woidke?" sendet das rbb Fernsehen das ausführliche Interview mit dem Brandenburger Ministerpräsidenten, Dietmar Woidke. Die Fragen stellen Dirk Platt und Gabriele von Moltke.

Besserer Schienverkehr schon 2018

Darüber hinaus kündigte Woidke an, dass die Regierung den ländlichen Raum stärken werde. Dazu gehörten die Gesundheitsversorgung und der Breitbandausbau. Außerdem stelle das Land Geld bereit, um den Schienenverkehr kurzfristig zu verbessern. "Schon in 2018 ist es hier das Ziel, eine Verbesserung zu erzielen. Im Nachtragshaushalt ist dafür Vorkehrung getroffen. Das heißt, die finanziellen Mittel stehen bereit." Allerdings sei es nicht nur eine Frage des Geldes, so Woidke. Es sei zurzeit schwierig, zusätzliche Zug-Kapazitäten zu bekommen. "Momentan laufen da die Gespräche."

Woidke zum BER: Geschäftsführung muss jetzt sparen

Im Falle des BER schloss Woidke weitere Finanzhilfen nicht aus. Das könne Brandenburg als Gesellschafter auch gar nicht, betonte der SPD-Politiker: "Sie kennen die Kapazitätsfrage – es wird weiter investiert werden." Allerdings sei er bezüglich der Flughafen-Fertigstellung der Meinung, dass Brandenburg ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt habe. Hier sehe er jetzt andere in der Pflicht, sagte Woidke. "Der Ball liegt eindeutig bei der Geschäftsführung, die Einsparpotenziale erschließen und Wege zeigen muss, wie man aus dem Finanzbedarf für die Fertigstellung des Terminals rauskommt."

rbb|24 zeigt hier das vollständige Interview mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten in voller Länge (per Klick auf das Foto oben). Zudem wird das Gespräch "Wie weiter, Herr Woidke?" am Dienstagabend um 22:15 Uhr im rbb Fernsehen ausgestrahlt.