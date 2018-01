dpa/Emmanuele Contini Video: Abendschau | 02.01.2018 | Agnes Taegner / Zu Gast im Studio: Florian Graf | Bild: dpa/Emmanuele Contini

Druck auf Justizsenator wächst - Weitere Gefangene aus Berliner Haftanstalt entwichen

02.01.18 | 21:16 Uhr

Zwar hat sich einer der Häftlinge, die aus der JVA Plötzensee über einen Lüftungsschacht getürmt waren, gestellt. Doch die Zahl derer, die nicht aus dem offenen Vollzug zurückgekehrt sind, ist weiter gestiegen. Der Druck auf Justzisenator Behrendt wächst.

Aus dem Berliner Gefängnis Plötzensee sind in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr noch mehr Häftlinge entwichen als bisher bekannt, wie Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Dienstag mitteilte. Bekannt wurde nun, dass auch am Samstag und am Sonntag je ein Häftling aus dem Gefängnis in Charlottenburg entwich. Um einen klassischen Ausbruch handelte es sich dabei aber nicht. Unklar ist, ob die Männer tagsüber von einem genehmigten Ausgang nicht zurückkamen oder sich heimlich aus dem Gefängnis schlichen. Insgesamt sind in den vergangenen Tagen neun Gefangene aus der JVA Plötzensee entkommen: Vier Männer brachen am Donnerstag aus dem geschlossenen Vollzug durch einen Lüftungsschacht aus, fünf weitere sind seither aus dem offenen Vollzug entwichen. Insgesamt zwei kehrten wieder zurück.



Kommission aus internen und externen Sicherheitsexperten

Der Justizsenator teilte außerdem mit, dass in der JVA Plötzensee alle Sicherheitsmaßnahmen auf den Prüfstand kommen. "Zudem habe ich heute eine Kommission aus internen und externen Sicherheitsexperten eingesetzt, um Schwachstellen zu analysieren und zu beseitigen", so Behrendt in einer Mitteilung. "Ich bin weiterhin jederzeit bereit, den Rechtsausschuss umfassend zu informieren."

Zuvor hatte Behrendt mittgeteilt, dass sich einer der vier Gefangenen, die am vergangenen Donnerstag aus der JVA Plötzensee über einen Lüftungsschacht geflohen waren, mit seinem Anwalt gestellt hat. Damit sind insgesamt noch sieben Häftlinge aus der JVA Plötzensee auf der Flucht, denn am Freitag kehrte ein Gefangener ebenfalls nicht aus dem offenen Vollzug zurück, und am Neujahrsmontag war bekannt geworden, dass zwei Männer über ein Gitterfenster geflohen waren. Von diesen war aber noch am Abend einer freiwillig zurückgekehrt.

Rücktrittsforderungen gegenüber Behrendt

Nach diesen vermehrten Ausbrüchen aus der Justizvollzugsanstalt Plötzensee werden offene Rücktrittsforderungen an Justizsenator Behrendt laut - auch aus den Reihen der rot-rot-grünen Koalition. Das Ganze sei für einen Justizsenator "eigentlich ein Rücktrittsgrund", twitterte der SPD-Abgeordnete Joschka Langenbrinck. "7 Ausbrüche in 5 Tagen aus 1 Berliner Knast. Rekord. Wer will nochmal, wer hat noch nicht?"

Langenbrincks Fraktionskollege Sven Kohlmeyer sagte, Justiz- und Verbraucherschutzsenator Behrendt müsse sich deutlicher um den Bereich Justiz kümmern und vielleicht weniger um Unisextoiletten und Schweinemastanlagen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) gab sich aber gelassen und teilte mit: "Der

Justizsenator wird diesen Sachverhalt genau untersuchen. Wir erwarten im Senat seinen Bericht."

Opposition sieht Dilettantismus und "Schande"

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Florian Graf, forderte Behrendt zum Rücktritt auf. Behrendt müsse die politische Verantwortung für diesen einmaligen politischen Skandal übernehmen, sagte er dem rbb. Der Senator kümmere sich überhaupt nicht um den Strafvollzug und habe seinen Laden nicht im Griff. Statt - wie von ihm selbst in der Opposition stets gefordert - Transparenz zu zeigen und die Öffentlichkeit über die ausgebrochenen Häftlinge zu informieren, tauche Behrendt tagelang ab, so Graf in der Abendschau. "Berlin kann sich keinen justizpolitischen Dilettanten im Senat leisten", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, am Dienstag. Behrendt müsse gehen. Der FDP-Innenexperte Marcel Luthe erklärte, Behrendt müsse die Verantwortung dafür übernehmen, dass die JVA Plötzensee ein "Haus der offenen Tür" sei. Die AfD kritisierte: "Dieser Justizsenator ist eine Schande für Berlin. Während die Klos gegendert, die Zellen luxusausgestattet und die Essenssäle auf Hotelniveau gebracht werden, steigen die Ausbrüche aus Berlins Gefängnissen auf Rekordniveau." Behrendts Sprecher Sebastian Brux sagte, es sei "nicht unüblich", dass Gefangene zwischen Weihnachten und Silvester aus dem offenen Vollzug entwichen. "Wir haben im Schnitt wöchentlich einen Gefangenen, der aus dem offenen Vollzug entweicht – es wird darüber aber nicht öffentlich berichtet." Behrendt hat für Mittwochmorgen zu einem Ortstermin in der JVA Plötzensee eingeladen. Dort wird er gemeinsam mit Gefängnisleiter Uwe Meyer-Oswald vor die Presse treten.



Behrendt lehnte personelle Konsequenzen ab

Nach der ersten Flucht in der vergangenen Woche hatte der Justizsenator personelle Konsequenzen abgelehnt. Er sei aber bereit, dem Parlament Rede und Antwort zu stehen, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag dem rbb-Inforadio. In der JVA Plötzensee werde es eine "Schwachstellenanalyse" geben - alle Routinen würden überprüft. Die Sicherheitsvorkehrungen seien bereits verstärkt worden, auch in den anderen Berliner Vollzugsanstalten.

Bund der Strafvollzugsbediensteten fordert mehr Personal

Der Bund der Strafvollzugsbediensteten fordert unterdessen mehr Personal für die Gefängnisse. Man habe in der Vergangenheit viel "Personal eingebüßt": "Das macht sich jetzt bemerkbar. Sogenannte innere Sicherheitsrunden werden in den verschiedenen Anstalten gar nicht mehr gelaufen, weil wir zum Abend und in der Nacht gar nicht das Personal haben." Goiny forderte im rbb-Inforadio zudem, die Besoldung der Vollzugsbeamten zu erhöhen, "um diesen Beruf auch weiterhin attraktiv zu gestalten". Hier sei nicht nur der Justizsenator gefordert: "Das ist eine Frage des gesamten Senats. Da muss sich der Regierende Bürgermeister und vor allem der Finanzsenator endlich mal bewegen."



Flucht durchs Zellenfenster - trotz offenen Vollzugs

Die beiden jüngsten Ausbrüche ereigneten sich am Montagmorgen. Zwei Männer hätten ein Gitterfenster in der Zelle eines Mithäftlings manipuliert und seien dann durch dieses Fenster geflüchtet, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung. "Dabei hätten sie das Gefängnis auch einfach am nächsten Morgen durch die Tür verlassen können", so der Sprecher am Dienstagmorgen. Denn die beiden Häftlinge befanden sich wegen mehrfachen Schwarzfahrens im offenen Vollzug, durften das Gefängnis also tagsüber verlassen, sie mussten nur hinter Gittern übernachten. "Absurd und merkwürdig" hatte der Sprecher diese Flucht am Vortag genannt.

Offener Vollzug jetzt "verwirkt"

Einer der beiden Männer sei dann aber am Abend freiwillig zurückgekommen, erklärte der Justizsprecher weiter. Der Zurückgekehrte hätte seine Strafe noch bis zum 18. Februar absitzen müssen, der zweite bis zum 31. März. Die Privilegien des offenen Vollzugs hätten die beiden durch ihre Flucht verwirkt und müssten nun den Rest der Strafe im geschlossenen Vollzug verbringen.



Laut "Bild" handelt es sich um einen 44- und einen 21-Jährigen; sie sollen wegen Leistungserschleichung und Diebstahls eingesessen haben. Die Flucht fiel demnach erst auf, als Beamte am Montagmorgen die Häftlinge durchzählten. Wie die beiden Männer in die Nachbarzelle gelangen und dort das Fenster öffnen konnten, ist bislang nicht bekannt.

Weniger strenge Sicherheitsmaßnahmen im offenen Vollzug

Die Sicherheitsmaßnahmen im offenen Vollzug, bei dem Gefangene tagsüber außerhalb der JVA arbeiten dürfen, sind bei weitem nicht so streng wie im üblichen Gefängnis. In den vergangenen Jahren hat es nach Angaben der Senatsverwaltung für Justiz immer wieder sogenannte Entweichungen von Menschen, die eine Ersatzfreiheitsstrafer absitzen, aus dem offenen Vollzug gegeben. Die Zahlen schwanken relativ stark von Jahr zu Jahr. Während es 2015 lediglich zehn Entweichungen gab, waren es 2016 43 und im gerade abgeschlossenen Jahr 42.

Die Flucht durch den Lüftungsschacht

