Tegel mit derzeit rund 930 Haftplätzen zählt zu den bundesweit größten Gefängnissen. Die ersten Häftlinge zogen 1898 in das damalige Königliche Strafgefängnis. Der Komplex wurde im Laufe der Jahre immer wieder erweitert. Gegenwärtig reicht laut Justizsenator die Zahl der Betten in den Berliner Haftanstalten. Derzeit seien rund 660 Plätze nicht belegt. Gerade im offenen Vollzug und der Jugendstrafanstalt gebe es freie Plätze. Künftige Entwicklungen ließen sich aber nicht absehen. Die Hauptstadt hat sechs Justizvollzugsanstalten, eine Jugendstrafanstalt, einen Jugendarrest sowie ein Haftkrankenhaus. Derzeit sind laut Justizverwaltung knapp 4.100 Insassen (ohne Haftkrankenhaus) in Berlin untergebracht.

Die modernisierten Plätze in Tegel würden vor allem für andere Sanierungen gebraucht, so der Senator. Häftlinge sollten dort untergebracht werden, wenn das Haus II in Moabit sowie in Tegel Haus II erneuert werden. "Wir können die Gefangenen ja nicht so lange auf dem Hof warten lassen", so Justizsenator Behrendt.



Als Oppositionspolitiker habe er wiederholt davor gewarnt, dass die Sanierung der Altbaubestände nicht ins Hintertreffen geraten dürfe. "Das gehen wir jetzt an. Es ist eine Herausforderung", so Behrendt, der das Senatorenamt in der rot-rot-grünen Koalition vor gut einem Jahr übernahm und zuletzt wegen Fluchten von Gefangenen unter Druck geraten war.



Sendung: Inforadio, 21.01.2018, 10.40 Uhr