Juso-Chef Kühnert trommelt in Friedenau gegen die GroKo

Bis vor ein paar Wochen war Kevin Kühnert ein No-Name. Jetzt ist er Mister No-GroKo. Der redegewandte Juso-Vorsitzende tourt durch die Republik und bringt Martin Schulz in Bedrängnis. Auch einen Berliner SPD-Ortsverein mischte er gerade auf. Von Angela Ulrich

Er wolle mit Mitgliedern einer Berliner SPD-Abteilung darüber reden, worüber die ganze Gesellschaft im Moment rede, sagt er: "Nämlich über die Frage, wie es politisch in Deutschland weitergehen soll."

Im engen Flur des Berliner Ortsvereins herrscht Gedränge, und vor lauter Kameras ist der kleine, blonde Mann kaum zu sehen. Jeans, Kapuzenjacke: Kevin Kühnert ist zu Gast in Friedenau.

Stimmung in SPD-Landesverbänden komplett gegensätzlich

Die Berliner SPD-Mitglieder klatschen viel während der Ansprache, denn Kühnert ist überzeugend, ohne dabei bissig oder polemisch zu werden. Der 28-Jährige spricht überlegt und erklärt, und er tut dies mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Kevin sei rhetorisch gut und mit der Art, wie er die NoGroKo-Kampagne anpacke, bringe er "Leben in die Bude". Darüber sind sich viele einig.

Wenn es nach Kühnert geht, dann soll es keine Neuauflage der Großen Koalition geben. Dafür tourt der Juso-Chef gerade durch Deutschland, schlägt sich die Tage und Abende mit den Genossen um die Ohren. Das Sondierungspapier zerpflückt er. Viele der SPD-Kernprojekte seien darin nicht enhalten, wie die Bürgerversicherung oder ein höherer Spitzensteuersatz. "Dafür mussten im Gegenzug große Kröten geschluckt werden, beispielweise in der Flüchtlingspolitik", ereifert er sich.

Kevin Kühnert ist selbst Berliner, Beamtensohn, Politikstudent und arbeitet nebenbei für einen Parlamentarier im Abgeordnetenhaus. Mit seinem Vornamen, Kevin, hat er es nicht immer leicht, erzählt er freimütig. Mit 16 ist er in die SPD eingetreten. Das war 2005, im Jahr als Gerhard Schröder seinen Posten als Kanzler verlor und Angela Merkel seine Nachfolgerin wurde.

In der Parteispitze sind sie nicht gut auf Kevin Kühnert zu sprechen. Er ist jung und wortgewaltig, dabei aber kein Hitzkopf. Er kann Stimmungen drehen, wie zum Beispiel beim SPD-Landesparteitag in Sachsen-Anhalt. Da trommelte Sigmar Gabriel für eine Neuauflage von Schwarz-Rot, Kühnert hielt dagegen. Die Entscheidung war am Ende knapp, aber Kühnert konnte einen Delegierten mehr von seiner Sache überzeugen als die Gegenseite.

Stürzen wolle er Parteichef Martin Schulz allerdings nicht, sagt Kühnert. Der habe gerade einen sehr komplizierten Job zu erledigen. "Er muss als Parteichef eine Partei, die extrem kontrovers diskutiert, zusammenhalten", sagt Kühnert. "Schulz positioniert sich, wie wir das als Jusos auch tun. Wir respektieren diese Positionierung."