Audio: Inforadio | 04.01.2018 | Thomas Rautenberg

Verdrängung durch hohe Mieten - Berlin hat immer weniger Platz für Kitas

04.01.18 | 13:59 Uhr

In Berlin wird gebaut, was das Zeug hält - dabei entstehen zwar Wohnungen, aber keine Kitas. Denn die können nicht so viel Miete bezahlen. Viele junge Eltern sind verzweifelt, und die Politik nicht minder. Da ist schon mal die Rede von Enteignung.Von Thomas Rautenberg

Geduldig steht eine große Gruppe junger Leute vor dem Gartenzaun. Doch hier, in der Simplonstraße/Ecke Modersohnstraße in Berlin-Friedrichshain, gibt es keine schöne Wohnung für einen schmalen Taler, die den Auflauf rechtfertigen würde. Hinter dem Zaun ist die Kita "Kinderland" des Betreibers BIK e.V. Sie hat für den Vormittag zum Anmeldegespräch für interessierte Eltern eingeladen.



Kita-Leiterin Teresa Coordes hatte wohl mit dem Andrang gerechnet und gleich den größten Raum in der ersten Etage vorbereitet: Im Sportraum sind lange Bänke im Kreis aufgestellt. Dennoch wird es eng. Mehr als 50 junge Eltern sind gekommen. Die einen hochschwanger, die anderen schon mit ihren Babies auf dem Arm: "Diese Kita hier ist ziemlich groß. Sie hat 220 Plätze. Wir laufen mit sechs Jahrgängen. Und der jüngste Jahrgang sind unsere unter einjährigen Kinder", sagt Coordes.



Die Wartelisten sind übervoll

220 Kinder – das hört sich viel an. Doch je länger die 36-jährige Kita-Leiterin spricht, desto länger werden bei vielen Eltern auch die Gesichter. Ganze 30 Plätze hat die Kita 2018 zu vergeben. Theoretisch zumindest, denn die Hälfte davon ist bereits für Geschwisterkinder reserviert. Bleiben also 15 Plätze übrig. Bei einem Blick in die Runde weiß jeder, was das bedeutet. Am Ende wird das Los über die wenigen Plätze entscheiden – keine schöne Aussicht für Verena Monsen, die den kleinen Lio Levy unterbringen will: "Das ist sehr frustrierend, wenn man weiß, die Wartelisten sind voll, überfüllt und unrealistisch."

Arbeitslos, weil ohne Kita-Platz

Auch Inga und Sven Lastinger wirken ratlos. Die Kita gefällt ihnen. Aber: "Wir sind sehr unbedarft hierhergekommen. Wir haben gedacht, man füllt hier eine Anmeldung aus und damit ist das gesetzt."



Wie in der Kita "Kinderland" sieht es fast in ganz Berlin aus. Überall werden neue Wohnungen gebaut. Familien kommen mit Kindern. Sie pochen zu Recht auf einen Kitaplatz, auf wohnortnahe Schulen, auf Freizeit- und Familienzentren, sagt Stadtbezirksbürgermeisterin Monika Herrmann. Die Situation verschärft sich auch in Friedrichshain-Kreuzberg von Tag zu Tag: "Ich habe wieder Eltern bei mir, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, weil sie keinen Kita-Platz finden. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch bauen. Und da haben wir das große Problem: Wenn man sich Friedrichshain-Kreuzberg anschaut, ist der Bezirk eigentlich schon fast komplett zugebaut.

Zu teuer für Kitas

Und wo sich doch noch eine Lücke auftut, stehen schon die Investoren Schlange – nicht um Kitas oder Schulen, sondern um weitere Wohnungen zu bauen. Grundstücksmietpreise von 12 bis 14 Euro für den Quadratmeter können sich die Wohnungsbauunternehmen leisten. Für Kita-Betreiber sieht das ganz anders aus. Knapp vier Euro Miete pro Quadratmeter bekamen sie bislang als Kostenerstattung des Senats refinanziert.

Künftig will der Senat die Summe auf etwa acht Euro praktisch verdoppeln. Doch wettbewerbsfähig auf dem Immobilienmarkt werden die Kita-Betreiber dadurch nicht. Neue Wege müssen her, sagt Monika Herrmann: "Wir sind jetzt dabei, Konstruktionen zu schaffen, um auf den wenigen Grundstücke, die wir noch haben, kombinierte Bebauungen vorzunehmen. Ich kann mich mit meinem Schuldstadtrat nicht prügeln, ob wir Kitas oder Schulen bauen, wenn wir beides brauchen. Und wir haben auch zwei Orte, einmal in Friedrichshain und einmal in Kreuzberg, wo wir Sportplätze auf die Häuser bauen."

Berlin muss neu denken

Im Einzelfall mag das funktionieren. Das Problem lösen können solche Modelle nicht, meint die Grünen-Politikerin. Berlin bräuchte einen anderen Ansatz: "Wenn die HOWOGE, die GEWOBAG oder die WBM demnächst hoffentlich in Größenordnungen neue Wohnhäuser bauen, sollte dort immer auch eine Kita rein oder ein Familienzentrum. Vielleicht ist das etwas banal. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt tatsächlich massiv angehen. Wenn die Häuser erstmal stehen, und wir haben das nicht gemacht, dann ist es zu spät."

Dass die Kitaplatznot längst ein Problem in der gesamten Stadt ist, zeigte sich jüngst auch im südöstlichen Außenbezirk Treptow-Köpenick. Bezirksbürgermeister Oliver Igel und Jugendstadtrat Gernot Klemm hatten zu einer Protestaktion geladen. Im Köpenicker Ortsteil Oberschöneweide wollte ein Investor sein Grundstück an einen Kita-Betreiber vermieten. 120 Plätze sollten entstehen. Alles war geritzt, die Baugenehmigung in Papier und Tüten, der Senat hatte auf die Schnelle sogar noch über eine Million Euro Fördermittel bereitgestellt. Doch dann ließ der luxemburgische Investor den Mietvertrag überraschend platzen. Bezirksbürgermeister Igel geht davon aus, dass er lieber Eigentumswohnungen bauen will. Verwehren kann ihm das der Stadtbezirk nicht. Das gibt das Baurecht nicht her. Jugendstadtrat Gernot Klemm fühlt sich verraten und verkauft: "Mir geht es ans Herz, wenn Eltern ihre Kinder in die Kita bringen, in vier Wochen ihren Job wieder aufnehmen wollen, und wir nicht helfen können. Das geht mir wirklich ans Herz."

"Wir müssen über Enteignung reden"

1.600 Kitaplätze fehlen in Treptow-Köpenick. Kommunale Grundstücke, die für den Bau von Betreuungseinrichtungen geeignet wären, hat der Stadtbezirk nicht. Aber er hat eine sogenannte Sicherstellungspflicht, sprich: Er muss Kita-Plätze organisieren. Wie das gehen soll? Stadtrat Gernot Klemm hat nur eine Antwort: "Das geht entweder über die Verantwortung aller Beteiligten, oder wir müssen über Enteignung reden. Und über Enteignung traut sich in diesem Land kaum jemand zu reden. Ich wäre dazu bereit."

Ich stehe bei einer Kita auf Warteplatz 811. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird.

Über die Enteignung von Grundstückseigentümern laut nachzudenken, zeigt, wie groß die Platznot in der Stadt schon geworden ist. Funktionieren wird es kaum, dafür sind die rechtlichen Hürden zu hoch. Andere Ideen sind gefragt: beispielsweise Firmen, die auf ihren Grundstücken den Bau von Kitas ermöglichen und deren Mitarbeiter dafür bevorzugt bei der Platzvergabe berücksichtigt werden. Ob diese Lösung politisch gewollt ist, sei dahin gestellt. Die Eltern in der Kita "Kinderland" in Friedrichshain haben für solche Gedanken keinen Nerv – sie brauchen einen Betreuungsplatz für ihre Kleinen und es sieht nicht gut aus: "Ich stehe bei einer Kita beispielweise auf Warteplatz 811. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist", sagt eine junge Mutter.

Dabei ist schon das nächste Problem in Sicht. Wer heute Kitas braucht, braucht langfristig auch mehr Schulen und Freizeiteinrichtungen. Sprich: eine bauliche Infrastruktur für das soziale Leben, ohne die eine wachsene Stadt nicht funktioniert.