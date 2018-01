haha Berlin Montag, 22.01.2018 | 10:36 Uhr

Jetzt verlangt er auch noch, dass seine Demo in dem vom ihm verhassten "Staatsfunk" angekündigt und bepriesen wird LOL. Würden öffentliche Medien so was tun, dann wären sie "Staatsfunk". Die Medien kündigen fast nie Demos an (kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern) berichten aber im Nachhinein fast immer über größere Demos. Mit euren Drohungen und tatsächlicher Gewalt gegen Medienvertreter motiviert ihr sie auch nicht gerade dazu über eure Demos zu berichten. Und schon gar nicht im positiven Sinne. Jedenfalls entlarven eure Drohungen und Gewalt was ihr von Meinungsfreiheit und der Gesundheit und dem Leben Andersdenkender haltet.

Übrigens im Radio hört man Demoankündigungen allenfalls im Rahmen einer Warnung vor Verkehrsbehinderungen. Wenn man in Deutschland als Deutscher lebt und Deutsch versteht, sollte man so was wissen :-)