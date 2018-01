Kommission überprüft Sicherheit in der JVA Plötzensee

Erst wurden vier Häftlinge in der JVA Plötzensee vermisst - dann wurden es immer mehr: Nach den Ausbrüchen in den vergangenen Tagen untersucht jetzt eine Expertenkommission, wie es mit der Sicherheit in dem Gefängnis bestellt ist.

Ergebnisse sollen laut Behrendt bis etwa Mitte März vorliegen. Außerdem werde ein externes Sicherheitsunternehmen aus Dresden eine "Schwachstellenanalyse" vornehmen, ergänzte Behrendt in der "Berliner Morgenpost (Freitag).

Nach dem Ausbruch von vier Strafgefangenen aus der Justizvollzugsanstalt Plötzensee nimmt am Freitag eine Kommission ihre Arbeit auf. Sie soll die "bauliche und administrative Sicherheitsorganisation der JVA Plötzensee einer umfassenden Überprüfung unterziehen". Nach Angaben der Justizverwaltung übernimmt Hans-Michael Borgas den Vorsitz dieser Kommission - er ist Präsident des Amtsgerichts Tiergarten. Nach der ersten Sitzung wollen Borgas sowie Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Freitag mehr Informationen zu der geplanten Arbeit geben.

Abgeordnete monieren Sicherheitslücken in JVA Plötzensee

Am 28. Dezember waren vier Gefangene aus Plötzensee ausgebrochen. Darüber hinaus wurde bekannt, dass mehrere Häftlinge aus dem offenen Vollzug nicht zurückgekehrt waren. Einige sind inzwischen zurückgekehrt oder wurden festgenommen.

An Justizsenator Behrendt hatte es daraufhin heftige Kritik und Rücktrittsforderungen gegeben. Der schloss personelle Konsequenzen aus, kündigte aber Aufklärung und mehr Personal an. In den nächsten beiden Jahren soll zudem mit der Ausbildung von 200 Justizvollzugsbeamten versucht werden, offene Stellen zu besetzen.

Behrendt versprach auch bei den Sicherheitssysteme aufzurüsten. Nach dem Ausbruch hatte er mit Blick auf den geschlossenen Teil der Strafanstalt von "Schwachstellen in der Alarmzentrale" gesprochen. Berliner Abgeordnete kritisierten nach einem Ortstermin in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee am Donnerstag auch die veraltete Schließtechnik.