Elisabeth leo Samstag, 13.01.2018 | 15:39 Uhr

Wer in Deutschland lebt und auch noch an staatlichen Schulen unterrichten möchte, muß sich nach unserer Lebensweise richten und wir nicht nach irgendwelchen anderen religiösen Traditionen, in diesem Fall nach dem Islam.

Für mich ist das Kopftuch eindeutig der Ausdruck für eine bestimmte religiöse Haltung, die an öffentlichen Schulen nichts zu suchen hat.

Ich kann mich noch sehr gut an unsere ehemalige Kultusministerin Anette Schavan in Baden-Württ. in den 1990er Jahren erinnern, die seinerzeit strikt das Kopftuch an Schulen nicht genehmigte.

Ich möchte jedenfalls nicht, daß meine Enkelkinder von kopftuchtragenden Muslimas unterrichtet werden. Ich erwarte eine eindeutige Neutralität an öffentlichen Schulen.