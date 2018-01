Die Gewerkschaft der Polizei äußerte sich erfreut über die Entscheidung. Margarete Koppers sei eine führungsstarke Persönlichkeit, die in den letzten Jahren ihre Spuren in der Berliner Polizei hinterlassen habe, schrieb GdP-Sprecher Benjamin Jendro. "Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute, danken ihr für das jahrelange Engagement und hoffen, dass ihre fundierte Fachexpertise in der neuen Aufgabe als Generalstaatsanwältin zur kompletten Entfaltung kommt." Jetzt werde es darum gehen, dem Polizeipräsidenten jemanden zur Seite zu stellen, der wisse. wovon er oder sie spreche.

Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft noch gegen Koppers: Sie soll als Polizeivizepräsidentin von gesundheitsgefährdenden Schadstoffbelastungen an Schießständen der Berliner Polizei gewusst, aber nichts dagegen unternommen haben.

CDU-Vertreter in Berlin erklärten in einem Schreiben am Dienstag, es sei besser gewesen, mit der Einsetzung Koppers' zu warten, bis das Ermittlungsverfahren abgeschlossen sei und die Vorwürfe ausgeräumt seien. Denn jetzt werde die Staatsanwaltschaft gegen ihre eigene Dienst- und Fachaufsicht ermitteln, betonten die rechtspolitischen und innenpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Sven Rissmann und Burkard Dregger. Das stärke nicht gerade das Vertrauen in die Unabhängigkeit er Strafverfolgungsbehörden.

Entsprechend äußerte sich die FDP. Der rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Holger Krestel, erklärte: "Der Vorgang Koppers ist ein schwarzer Tag für die Rechtskultur in Deutschland." Krestel forderte Senator Behrendt auf, die Ernennung Koppers' auszusetzen, bis die Ermittlungen abgeschlossen seien.