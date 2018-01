Die Türkei geht seit Tagen militärisch gegen kurdische Kämpfer in Nordsyrien vor. Kurden in Deutschland protestieren dagegen. Sie sind nicht nur wütend auf Präsident Erdogan, sondern auch auf Deutschland. Nadine Kreuzahler hat sich bei einer Demo umgehört.

Auf dem Berliner Platz der Republik haben sich etwa 300 Menschen versammelt. Sie skandieren "Erdogan - Terrorist" und "türkische Panzer raus aus Kurdistan", viele von ihnen haben sich die Flagge der Autonomen Region Kurdistans um den Körper gebunden, rot-weiß-grün mit gelber Sonne im Zentrum. Sie halten Plakate hoch: "Stoppt das Massaker".

Eine Frau mit Kopftuch unter der Daunen-Kapuze bringt die Stimmung auf den Punkt: "Es tut alles weh, wenn man das so sieht. So viele Menschen sterben, und wir sehen nur zu, die Welt sieht zu und niemand macht was. Da kommen mir einfach die Tränen." Die Stimmung unter ihren kurdischen Freunden und Bekannten hier in Berlin sei gerade schlecht, sagt sie: "Da ist ganz viel Hass und Wut – alles Mögliche kommt hoch. Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht."